El Gobierno lanza más de 6.000 nuevas plazas para la Guardia Civil y la Policía Nacional en 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva oferta de empleo público para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 2026, "la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años", que incluye 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para la Policía Nacional, sumando 6.094 nuevas incorporaciones este año.

Según ha informado el Ministerio del Interior, esta convocatoria tendrá una tasa de reposición del 125% y supondrá una inversión total de 273 millones de euros. Recuerda que desde 2018 mantiene tasas de reposición muy superiores al 100%, con el fin no solo de cubrir bajas, sino también de recuperar los efectivos perdidos entre 2011 y 2017.

Desde entonces, se han convocado 46.706 nuevas plazas: 24.314 para la Policía Nacional y 22.392 para la Guardia Civil. Gracias a ello, las plantillas han crecido un 20% de media, alcanzando en conjunto 183.150 agentes.

Guardia Civil

La convocatoria para la Guardia Civil incluye 3.240 plazas de ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias. De ellas, 1.296 están reservadas a militares de tropa y marinería y 240 a alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. Si alguna de estas plazas no se cubre, pasará al turno libre.

Además, el Gobierno ha aprobado 81 plazas para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, que se gestionan dentro de la oferta de empleo público de las Fuerzas Armadas. También se contemplan 522 plazas de promoción interna, de las cuales 122 son para la Escala de Oficiales (96 por promoción interna y 26 por cambio de escala) y 400 para la Escala de Suboficiales.

El presupuesto destinado a esta parte de la oferta es de 143 millones de euros, repartidos entre 138 millones para las plazas de ingreso directo y 5 millones para las de promoción interna.

Policía Nacional

En cuanto a la Policía Nacional la oferta incluye 2.854 plazas: 150 para la Escala Ejecutiva y 2.704 en la Escala Básica. De estas últimas, 541 están reservadas a militares profesionales con al menos cinco años de servicio, según la ley de Tropa y Marinería. Si no se cubren todas, las restantes pasarán al turno libre.

La convocatoria también incorpora 225 plazas más en la Escala Ejecutiva, destinadas a promoción interna para subinspectores del cuerpo.

En total, el Ministerio del Interior invertirá unos 130 millones de euros para esta convocatoria: 119 millones en las plazas de la Escala Básica, 9,5 millones para la Escala Ejecutiva y 1,5 millones para las de promoción interna.

