Los expertos alertan de la baja inversión en infraestructuras ferroviarias: "No están preparadas para lo que nos va a venir"

Desde el año 2009, la inversión en infraestructuras ferroviarias se ha desplomado en más de un 66% en nuestro país, cayendo a los 4.589 millones de euros en 2025, según un estudio de la Fundación BBVA y el IVIE que se ha publicado hoy.

Así, las infraestructuras del ferrocarril son las que más caen en este periodo, aunque en los últimos años han experimentado un cierto repunte y, de hecho, fueron el segundo tipo de infraestructuras que más creció. Pero no ha sido suficiente. Hace 15 años, la inversión representaba más del 60% del gasto total: hoy no alcanza el 40.

Para los expertos, es una situación alarmante, porque significa que estamos descuidando la conservación de nuestras vías de tren, además de las carreteras o las presas. "Hay que hacer un conservación exhaustiva de nuestra red ferroviaria y eso se ha descuidado", advierte José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos.

"Nuestras infraestructuras no están preparadas, ni mucho menos, para los avatares que nos van a venir en los próximos años como consecuencia del cambio climático. Está lloviendo de forma distinta. Y nuestras infraestructuras se ven muy afectadas por ello", asegura Trigueros.

El propio Ministerio de Transportes admite que serían necesarios unos 1.800 millones de euros para el mantenimiento y conservación solo para las vías ferroviarias.

Sin Presupuestos

Una situación que se agrava al no tener presupuestos. "Somos un país sin Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, estamos manteniendo la inversión de hace tres años".

Aunque la inversión bruta total en España, privada y pública, creció un 5,1% en términos reales en 2025, alcanzando los 347.000 millones de euros, continúa en niveles inferiores al máximo de 2007. De todas las inversiones en infraestructuras, las viarias, ferroviarias e hidráulicas concentran el 73,5%, pero su volumen ha caído más de la mitad desde el máximo de 2009.

La Fundación BBVA y el IVIE actualizan la base de datos de inversión y stock de capital y advierten de que, para cubrir la depreciación de los activos y compensar la destrucción de infraestructuras provocada por las amenazas del cambio climático, sería necesario -apunta el informe- que España hiciera un esfuerzo inversor adicional. Francisco Pérez, director de investigación de IVIE, indica que "han perdido peso dentro de la inversión pública para dejar espacio a otro tipo de inversiones de carácter social".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.