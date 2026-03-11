Cómo medir el impacto social de las empresas: así es el nuevo Hub de Fundación SERES

Fundación SERES ha presentado en el Congreso de los Diputados el Hub 'SERES de Huella Social', la evolución digital de su Mapa SERES de Huella Social. Se trata de una plataforma abierta que persigue impulsar un estándar común de indicadores sociales comparables, con el objetivo de ayudar a las empresas españolas a medir, gestionar y comunicar su impacto en la sociedad.

Durante la presentación, Alicia Feliciano, directora de Desarrollo de Fundación SERES, ha detallado el alcance y funcionamiento del nuevo Hub, que utilizará al menos 40 indicadores organizados por grupos de interés (empleados, proveedores, comunidades y clientes), y permitirá explorar las métricas de forma visual e intuitiva.

Feliciano ha subrayado que la herramienta pone a disposición del tejido empresarial español un recurso "útil, práctico y gráfico" para gestionar la huella social, en un proyecto subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Además, ha destacado el valor de poder medir "un intangible como es el impacto social", facilitando así una gestión más rigurosa y basada en datos.

La plataforma facilitará que compañías de cualquier tamaño puedan medir su huella social para mejorar la toma de decisiones y reforzar la transparencia con sus grupos de interés. Desde Fundación SERES consideran que esta iniciativa puede marcar un punto de inflexión en la forma en que las empresas entienden, gestionan y comunican su impacto social.

El Hub nace con la vocación de homogeneizar la medición del impacto social en España mediante un lenguaje común basado en indicadores comparables y adaptados a cada sector, respondiendo a la creciente necesidad de transparencia y rendición de cuentas.

Antes de la presentación, se celebró una mesa redonda moderada por el presidente de Fundación SERES, Fernando Ruiz, en la que participaron la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán; la presidenta de UNESPA, Mirenchu del Valle; y el presidente y consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel. Durante el debate se reflexionó sobre la evolución del liderazgo empresarial en un contexto de transformación económica y social.

Ruiz destacó que avanzar hacia una medición social rigurosa, comprensible y comparable es clave para construir empresas más competitivas y sociedades más cohesionadas, y calificó el Hub SERES como "un paso decisivo" para generar confianza a partir de los datos.

Los participantes coincidieron en la necesidad de contar con marcos y métricas que permitan reforzar la transparencia y explicar con mayor claridad el valor que generan las compañías. Kindelán puso en valor el papel social del sector financiero a través de la financiación, la digitalización y la educación financiera. Del Valle incidió en que el seguro es una inversión y subrayó que el Hub ayudará a medir un impacto social que, en muchos casos, es más relevante que el económico. Por su parte, Miquel llamó a las empresas a demostrar que no todo es la cuenta de resultados y a actuar con honestidad hacia clientes y empleados.

La jornada continuó con la mesa redonda 'Mapa SERES de Huella Social: hacia una empresa más competitiva y comprometida', moderada por la directora general de Fundación SERES, Ana Sainz, en la que se abordó cómo la medición del impacto social puede convertirse en una palanca de competitividad. Los ponentes coincidieron en que una herramienta digital y accesible como el Hub puede acelerar la integración de la dimensión social en la gestión empresarial y fortalecer su capacidad para generar valor a largo plazo.

El encuentro concluyó con un diálogo sobre la importancia de que la dimensión social sea trazable, verificable y útil para la gestión y para el diálogo con inversores y otros grupos de interés, en un entorno de creciente exigencia en materia de transparencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.