El sector de la pesca alerta: el gasóleo se dispara un 72% en una semana

La Cooperativa de Armadores de Vigo pide medidas urgentes al Gobierno tras superar el combustible el euro por litro en algunos puertos.

Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo

Úrsula Lorenzo
Publicado:

El encarecimiento del combustible afecta a todos los sectores y uno de los que empieza a notarlo con más intensidad es el pesquero. La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) ha alertado hoy de que, en apenas una semana, el gasóleo ha subido más de un 72% y vuelve a situar a la flota ante niveles de costes similares o incluso superiores a los de la crisis energética de 2022.

Javier Touza, presidente de la cooperativa viguesa, asegura que han encendido todas las alarmas porque la situación es muy preocupante. "Le hemos enviado una carta al Ministerio para poner de manifiesto la situación en la que nos encontramos", explica. Una situación que hay que analizar, sí, observar, como dice el Gobierno, pero sin demora. "Tenemos la experiencia de la invasión de Ucrania y de la pandemia. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde", añade Touza.

Escalada de precios desorbitada en apenas unos días

Echando la vista atrás, el gasóleo había mantenido una media de 0,555 euros por litro durante 2025 y de 0,533 euros en los dos primeros meses de 2026. Sin embargo, el precio ha alcanzado ya los 1,10 euros por litro en algunas tomas realizadas por barcos de capital gallego en puertos dentro de Europa, e incluso los 0,991 euros en Vigo.

Desde ARVI advierten de que esta situación pone en riesgo la viabilidad económica de numerosos buques y podría provocar una paralización de la actividad si los precios se mantienen por encima del euro por litro. "Hablamos de un sector estratégico. La gente tiene que comer", asegura. Poner en riesgo este sector supone un problema añadido para la seguridad alimentaria pero, además, matiza: "Esto lo que hace es seguir incrementando la tendencia inflacionista y encareciendo la cesta de la compra".

Subida del gas y la electricidad

A este incremento se suma además un problema de suministro. Durante el pasado fin de semana ya se registraron dificultades para repostar en Irlanda, lo que obligó a algunos barcos a realizar cargas parciales muy por debajo de lo previsto. "Tuvimos que repartir el gasóleo entre los barcos que había para que ninguno tuviera que parar, pero eso repercute mucho en el trabajo", apunta Touza.

A ello se suman otros factores, como el cierre del espacio aéreo, que dificulta la rotación de las tripulaciones, o el encarecimiento de otros productos derivados del petróleo, como los envases que utilizan para congelar el pescado.

Y por si fuera poco, el aumento del precio del gas y de la electricidad, que repercutirá en otros costes asociados a la actividad pesquera, como el transporte marítimo, el almacenamiento frigorífico en puerto o los contenedores refrigerados. "Es la tormenta perfecta", resumen desde la organización.

Ante este escenario, ARVI ha solicitado al Gobierno que analice con urgencia la activación de medidas extraordinarias, tanto a nivel nacional como europeo. Entre ellas, plantea reducir el coste del combustible, movilizar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para compensar el incremento de costes, habilitar ayudas para paradas temporales de actividad o flexibilizar las cuotas pesqueras. "Esto afecta a todo el sector de la pesca, de principio a fin".

