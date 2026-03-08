Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: "En este conflicto España debe aliarse con sus socios europeos"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), ha comparecido en Antena 3 Noticias Fin de Semana para analizar la preocupación que existe en España por la subida del precio de los carburantes y los fertilizantes tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Como consecuencia, también existe la duda de si se están inflando los precios aprovechando el conflicto ¿Qué medidas reclama al Gobierno para reducir el impacto?

"No podemos ir por libre, hay que alinearse con Europa"

"Creo que no se están inflando, el campo sufrirá, pero el cierre del estrecho de Ormuz genera un problema... También tenemos un riesgo muy alto, ya que el 30% del gas licuado que llega a España proviene de Estados Unidos, y en 2025 era un 20% porque ya no le compramos a Rusia. Es fundamental que España se alinee con Europa y nuestros socios... No podemos ir por nuestro lado, hay que estar juntos en esto. Si se alarga la guerra podríamos tener una inflación superior al 3%, una subida de tipos del BCE", empezó diciendo Garamendi antes de recalcar la importancia y las consecuencias de una mala relación con EE.UU: "Mismamente la tecnología de la fragata que hemos enviado a Chipre es americana, lo que nos defiende de los misiles es estadounidense e israelí".

"EE.UU es el país donde más invertimos los españoles, y ellos son el primer inversor en España (130.000 millones)"

Por otra parte, España exporta cerca de 17.000 millones a Estados Unidos, lo que podría afectar a la marcha de ciertos sectores o empresas nacionales: "Me preocupan todos, Estados Unidos es el país donde más invertimos los españoles (80.000 millones), además, EE.UU es el primer y mayor inversor en España (más de 130.000 millones), todo esto afecta mucho a la economía, al mercado laboral... Son un gran amigo de nuestro país", advierte el presidente de la CEOE.

"En España vuelve a surgir el problema del gas y lo que hacemos es decir que vamos a cerrar las centrales nucleares..."

A partir de este próximo lunes podríamos ver el barril de Brent por encima de los 100 dólares, ¿cómo puede afectar eso al tejido empresarial español? "Todo dependerá de la duración del conflicto, si se alarga habrá un problema. El 23% del consumo de China es iraní, nosotros dependemos del petróleo y de donde más importamos es Estados Unidos. Además, tenemos el problema de falta de gas y aquí decimos que vamos a cerrar las centrales nucleares (Almaraz), y al final todas estas cosas lógicamente influyen en el campo.

Por último, Garamendi no quiso entrar a valorar si se presentará a las próximas elecciones de la CEOE en noviembre: "Ahora me toca trabajar, noviembre queda muy lejos, haré lo que me planteen las empresas".

