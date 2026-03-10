Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
España dispone de reservas de petróleo para 96 días ante posibles crisis

La Agencia Internacional de la Energía exige a los países mantener al menos tres meses de provisiones estratégicas mientras suben los precios del combustible.

España dispone de reservas de petróleo para 96 días ante posibles crisis | Getty Images

España cuenta con reservas estratégicas de petróleo suficientes para cubrir 96 días de consumo en caso de crisis energética o interrupciones del suministro. Estas provisiones forman parte de los sistemas de seguridad energética que mantienen los países industrializados para afrontar emergencias internacionales.

La obligación está fijada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que exige a los Estados miembros disponer de reservas equivalentes a un mínimo de 90 días de importaciones de petróleo. En total, 31 países mantienen este tipo de reservas para garantizar el abastecimiento si se produce una crisis en el mercado energético mundial.

En el caso de España, el nivel actual supera ligeramente ese requisito y permitiría mantener el suministro durante más de tres meses sin necesidad de comprar petróleo en el exterior.

Reservas estratégicas ante una crisis energética

Estas reservas no se utilizan en condiciones normales. Se trata de provisiones de emergencia que los países mantienen almacenadas para situaciones excepcionales, como conflictos internacionales, interrupciones del comercio energético o fuertes tensiones en el mercado del crudo.

Cuando el precio del petróleo se dispara o el suministro se ve amenazado, los gobiernos pueden decidir liberar parte de estas reservas para estabilizar el mercado y garantizar el abastecimiento.

Por el momento, España no ha recurrido a ellas. Sin embargo, el contexto internacional mantiene la atención sobre los mercados energéticos.

Subida de los carburantes

Mientras las reservas permanecen intactas, los precios del combustible continúan al alza. El litro de diésel alcanza ya los 1,80 euros, mientras que la gasolina se sitúa en torno a 1,67 euros.

El encarecimiento se produce tras las tensiones en Oriente Próximo y por ataques a infraestructuras energéticas en la región, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre el suministro global de petróleo.

Los mercados energéticos reaccionan con especial sensibilidad a este tipo de episodios, ya que cualquier alteración en la producción o en las rutas comerciales puede afectar al precio del crudo.

Un sistema de seguridad para 31 países

La red de reservas estratégicas coordinada por la Agencia Internacional de la Energía constituye uno de los principales mecanismos de seguridad energética para las economías desarrolladas.

El objetivo es garantizar que los países dispongan de margen de maniobra suficiente para responder a crisis internacionales sin que el suministro de energía se interrumpa de forma inmediata.

