España apoyará la propuesta de la AIE para la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia

España va a apoyar la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico confirma que nuestro país apoyará dicha propuesta que supone la mayor liberación de reservas petrolíferas de su historia, en una cantidad que supera en más del doble los 182 millones de barriles que se liberaron durante la guerra de Ucrania.

"Por parte de España vamos a apoyar, nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, que sus tensiones son más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro", ha afirmado la vicepresidenta tercera.

Las reservas actuales equivalen a 92 días de suministro y en el caso de España se liberarán alrededor de 12 días ó 12 días y medio de reservas.

El objeto de esta propuesta es reducir los precios del crudo, que se han disparado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Después de la reunión virtual de los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido manifestaron estar preparados para tomar "todas las medidas necesarias" en coordinación con los miembros de la AIE.