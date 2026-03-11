Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Liberación de petróleo

España apoyará la propuesta de la AIE para la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido que "de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, que sus tensiones son más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro".

Ministra de Transici&oacute;n Ecol&oacute;gica. Sara Aagesen

Ministra de Transición Ecológica. Sara AagesenAntena 3

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

España va a apoyar la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico confirma que nuestro país apoyará dicha propuesta que supone la mayor liberación de reservas petrolíferas de su historia, en una cantidad que supera en más del doble los 182 millones de barriles que se liberaron durante la guerra de Ucrania.

"Por parte de España vamos a apoyar, nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, que sus tensiones son más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro", ha afirmado la vicepresidenta tercera.

Las reservas actuales equivalen a 92 días de suministro y en el caso de España se liberarán alrededor de 12 días ó 12 días y medio de reservas.

El objeto de esta propuesta es reducir los precios del crudo, que se han disparado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Después de la reunión virtual de los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido manifestaron estar preparados para tomar "todas las medidas necesarias" en coordinación con los miembros de la AIE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: "En este conflicto España debe aliarse con sus socios europeos"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

Publicidad

Economía

Ministra de Transición Ecológica. Sara Aagesen

España apoyará la propuesta de la AIE para la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia

Policía Nacional y Guardia Civil

El Gobierno lanza más de 6.000 nuevas plazas para la Guardia Civil y la Policía Nacional en 2026

Precio de la luz imagen de archivo

La guerra dispara el precio de la luz un 900% y el coste llega a empresas y ganaderos: "Nos vamos a la quiebra todos"

Gasolina
Provisiones

España dispone de reservas de petróleo para 96 días ante posibles crisis

Tren Cercanías
Inversión

Los expertos alertan de la baja inversión en infraestructuras ferroviarias: "No están preparadas para lo que nos va a venir"

Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo
Consecuencias económicas

El sector de la pesca alerta: el gasóleo se dispara un 72% en una semana

La Cooperativa de Armadores de Vigo pide medidas urgentes al Gobierno tras superar el combustible el euro por litro en algunos puertos.

Juan Roig, presidente de Mercadona
Empresas

Mercadona alcanza un beneficio récord de 1.729 millones de euros

Mercadona elevó sus ventas un 8% hasta los 41.858 millones y creó 5.000 empleos, mientras acelera la transformación de sus supermercados.

Pensiones

Pensiones marzo 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan

La Bolsa española abre con ganancias del 0,51 %

El Ibex cierra con una subida del 3,5% y reconquista los 17.445 puntos tras una guerra de Irán "casi acabada"

Donaciones de padres a hijos

Padres al rescate: las donaciones de dinero a hijos para comprar piso se triplican

Publicidad