Mercadona alcanza un beneficio récord de 1.729 millones de euros

Mercadona cerró 2025 con el mayor beneficio de su historia: 1.729 millones de euros, un 25% más que el año anterior, impulsado por el aumento de las ventas y una mejora generalizada de sus ratios de productividad y eficiencia.

La cadena de supermercados facturó 41.858 millones de euros, un 8% más, de los que 39.766 millones proceden del negocio en España y 2.092 millones de Portugal, donde ya opera 69 tiendas dentro de una red total de 1.672 establecimientos.

El crecimiento no fue solo en valor: las ventas aumentaron un 4%, hasta 15.067 millones de kilolitros, consolidando la apuesta de los clientes por realizar en Mercadona la compra total. Esa confianza se tradujo también en un incremento de 0,6 puntos en la cuota de mercado, que alcanza el 28,5%. La compañía destaca el papel de sus 2.000 proveedores, que han intensificado la inversión y la mejora de la calidad para disponer de un surtido más eficiente.

Además, Mercadona ha creado 5.000 nuevos puestos de trabajo, 4.500 en España y 500 en Portugal, y cerró el ejercicio con una plantilla de 115.000 personas. La empresa presume de empleo estable y de calidad, reforzado con una semana más de vacaciones, la actualización salarial al IPC y un potente sistema de retribución variable. En 2025 repartió 780 millones de euros en primas por objetivos, que en el caso de los trabajadores con más de cuatro años de antigüedad supusieron tres mensualidades y un ingreso neto de 7.250 euros en febrero.

El aumento de la productividad, la mejora en la gestión de pedidos en tienda y un avance del 4% en eficiencia energética elevaron la rentabilidad al 4,5% sobre la venta neta.

Mercadona invertirá 3.700 millones de euros en los próximos años para transformar sus establecimientos en un modelo gestionado por procesos, con más espacio para frescos, procesos centralizados en un Obrador Central y mejoras técnicas en instalaciones. Para 2026, la empresa prevé invertir más de 1.000 millones, crear más de 1.000 empleos, elevar las ventas un 3,5% hasta los 43.200 millones, y consolidar un beneficio similar al de 2025.

