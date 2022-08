El incremento del precio de los alimentos no disminuye su desperdicio

Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los alimentos han alcanzado su mayor nivel de precios desde 1990 en todo el mundo. La OCU cifra ese aumento en un 15,2% y España lo nota en sus supermercados y tiendas. Sin embargo, se sigue desperdiciando a nivel mundial un tercio de los alimentos que se producen.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la generación que menos alimentos tira a la basura son los de menos de 35 años. Mientras que la generación del 'baby boom' es la que más lo hace. Todo apunta a que las generaciones más jóvenes son lo que más relacionan el desperdicio de alimentos con la crisis climática.

Los expertos apuntan a que tener el hábito de cocinar es fundamental para reducir el desperdicio alimentario. "Podemos reducir 1 de cada 3 kilos de comida que tiramos al año en nuestras casas solo si cocinamos un poco más", explican. Algo que los más jóvenes ya están empezando adquirir a través de usuarios en redes sociales que fomentan la reutilización de la comida que ha sobrado.

En la calle hay muchas opiniones. Están quienes aprovechan hasta los andares del cerdo: "Con la fruta hacemos postres, mermeladas, brochetas... un montón de cosas", "el otro día hice una salsa de tomate y me sobró, pues intento hacer empanadillas para no tirar comida". Mientras que otros intentan no desperdiciar tanto: "Si se me pone mala la tengo que tirar, con toda la pena del corazón", "intentamos no tirar nada hasta que no hay otra opción porque se pone malo".

Entre los alimentos que menos se aprovecha está la fruta, ya que como muchas personas dicen: "Es por norma general, si se me ha puesto malo ya no tiene remedio". Las verduras le seguirían en el ranking.

Evitar el desperdicio alimentario de la hostelería

Debemos evitar, lo antes posible, el desperdicio de alimentos, debido a que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye al cambio climático. Para ello, se han creado distintas aplicaciones para disminuir este desperdicio, como es el caso de 'Too Good To Go'.

Esta aplicación colabora con distintos establecimientos alimentarios –restaurantes, tiendas de alimentación, bares o supermercados– para vender a precio reducido aquello que ha sobrado en el restaurante o lo que va a caducar pronto en el supermercado. Para ello, debes descargar la aplicación y registrarte. Una vez hecho esos pasos, podrás ver qué establecimientos tienen esta opción y elegir uno de ellos o todos los que quieras. Cuando sepas qué vas a comprar, deberás reservarlo pagando por adelantado y recogerlo a la hora que el local establece. Además, lo mejor de esta aplicación es que lo que has comprado es sorpresa, hasta que no lo recojas no sabrás qué vas a comer o cenar. Podrás cancelar el pedido en cualquier momento.

Además, el Gobierno ya aprobó el pasado 7 de junio una ley pionera contra el desperdicio alimentario.