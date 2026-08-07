Las herencias, la llave para ser propietario de una vivienda en un mercado cada vez más inaccesible

Cada vez más españoles asumen que, si algún día logran ser propietarios de una vivienda, será gracias a una herencia. El patrimonio familiar se ha convertido en la vía para llegar donde el sueldo ya no alcanza y, para muchos, recibir una vivienda o el dinero procedente de su venta es la única opción para acceder a la propiedad. "Prácticamente en mi caso sí. Heredando es más factible", "en todo caso mi marido en el futuro podrá heredar algo", nos cuentan con resignación.

El coste de la herencia

Pero recibir una herencia no significa disponer del inmueble de forma inmediata ni gratuita. Como recuerda María López, de GLC Abogados, "pueden existir en algunas comunidades pactos de mejora o beneficios a un heredero por cuidados pero nada es gratis. El inmueble puede recibirse sin pagar un precio de compra, pero lleva asociados impuestos, gastos notariales, registrales y, en muchos casos, importantes obligaciones económicas". Además, "el heredero recibe tanto los derechos como determinadas cargas vinculadas al inmueble", puntualiza.

Esta situación deja un sentimiento especialmente amargo entre los más jóvenes. Las encuestas muestran que más de la mitad de los españoles cree que una herencia será determinante para acceder a una vivienda en propiedad. Una expectativa que implica que ese objetivo solo podría cumplirse tras la pérdida de un familiar.

Aumenta la compraventa de viviendas

Mientras tanto, el mercado inmobiliario mantiene un elevado nivel de actividad. En junio se registraron más de 59.000 compraventas de viviendas, el mejor dato para ese mes desde 2007, a pesar de que los precios continúan en máximos y el acceso sigue siendo muy complicado para quienes dependen únicamente de su salario.

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