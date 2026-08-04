El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos y bate su récord histórico

La Bolsa española ha alcanzado este martes un hito histórico. El Ibex 35, el principal índice bursátil del país, ha superado por primera vez los 20.000 puntos tras abrir la sesión con una subida del 0,09%. Apenas unos minutos después, el avance se ampliaba al 0,27%, situando al selectivo en los 20.036,9 puntos.

La marca llega después de que el índice cerrara el lunes en otro máximo histórico, con una subida del 1,01% hasta los 19.982,6 puntos. Que el Ibex alcance este nivel refleja el buen comportamiento que han tenido en los últimos meses las principales empresas cotizadas españolas, aunque los mercados siguen atentos a la incertidumbre internacional.

Pendientes a la situación de Ormuz

Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo Oriente Próximo. Los inversores siguen de cerca la evolución del conflicto en la región, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara este lunes que el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte del petróleo que se transporta por mar en todo el mundo, podría reabrirse, literalmente, este mismo martes. Trump también afirmó que mantiene conversaciones con Irán para poner fin al conflicto iniciado a finales de febrero, una posibilidad que Teherán ha negado.

La incertidumbre geopolítica sigue teniendo un impacto directo en el precio del petróleo. El barril de Brent, referencia en Europa, subía un 1,15% hasta los 84,73 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, avanzaba un 0,51% y alcanzaba los 80,75 dólares.

En el plano empresarial, Acciona era una de las protagonistas de la jornada. La sociedad neerlandesa Tussen de Grachten BV, a través de la que una de las ramas de la familia Entrecanales participa en la compañía, ha vendido un 3% del capital de la empresa mediante una colocación acelerada entre grandes inversores. La operación, valorada en unos 359 millones de euros, se cerró a 217,9 euros por acción, un precio inferior al del cierre del lunes para facilitar la venta de un gran paquete de títulos en poco tiempo.

Tras la operación, la participación de esa rama de la familia fundadora se reduce del 29,02% al 26%, igualando la que posee la otra rama familiar, que controla otro 26% del capital.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a Sacyr (+1,6%) y ACS (+1,45%). En cambio, Acciona registraba la mayor caída, con un descenso del 6,83%, precisamente como consecuencia de la venta de acciones. También cotizaban en negativo Telefónica (-0,63%) y Acciona Energía (-0,56%).

El optimismo se extendía además al resto de Europa, donde las principales bolsas también abrían con ganancias. Milán lideraba los avances con un 0,65%, seguida de Fráncfort (+0,58%), París (+0,55%) y Londres (+0,36%). En el mercado de deuda, el interés exigido por los inversores para comprar bonos españoles a diez años se situaba en el 3,584%, mientras que el euro ganaba terreno frente al dólar y se cambiaba a 1,1506 dólares.