Investigan a una agencia de viajes que habría estafado a más de 400 personas: "Se ha llevado todos nuestros ahorros"

Imagínenlo. Reservan sus vacaciones con una agencia de viajes que le recomiendan unos amigos, van a ir a Disney con sus hijos y lo tienen todo planeado. Sin embargo, aunque la agencia ha cogido el hotel, no lo ha pagado, por lo que no puedes viajar. Es lo que le ha pasado a más de 400 personas que eligieron a una empresa de Girona para que les ayudase con la gestión de sus vacaciones.

Así nos lo cuenta Anabel, una de las afectadas que asegura estar en un grupo en redes con más de 400 miembros, todos estafados. Ella nos cuenta el método que usaba esa supuesta agencia de viajes: les pedía pagarlo todo de golpe por adelantado, haciendo de intermediaria entre mayorista y cliente, para luego reservar con poca antelación todos los billetes. Tal y como asegura Anabel, "la única condición" que les ponían en la agencia de viajes "era pagarla íntegramente en el momento de hacer la reserva". Asimismo, detalla que sabían que "las reservas de hoteles, vuelos, nos las iba a enviar la semana de antes".

Al parecer, muchos iban recomendados por gente a la que le había ido bien con esta agencia. Entonces, ¿qué ha sucedido en esta ocasión? La dueña habría perdido la licencia para poder comprar estos billetes y, aunque las reservas estaban hechas sin pagar, no devolvió el dinero a los dueños del mismo. Ellos tampoco podrían viajar, porque las reservas que tenían a su disposición estaban a nombre de la agencia. Así nos lo narra la propia Anabel: "Me puse en contacto con la mayorista y me dijo que yo no era el cliente, que el cliente era esta agencia de viajes".

Muchos de ellos mencionan que no es solo el gasto en dinero. "Es una pesadilla, una peli de miedo. No solo por un tema económico, que se ha llevado todos nuestros ahorros, si no por la ilusión", dice Paula, otra de las afectadas por esta estafa. Ella asegura que nunca se fían de estas cosas, pero al haberle funcionado a varios amigos, decidieron "tirarse a la piscina".

La dueña aseguró que iba a hacerse cargo y devolver el dinero. En redes sociales, dicha agencia ha publicado un comunicado en el que declara lo siguiente: "Me he visto obligada a suspender toda la actividad a causa de problemas de acceso a los turoperadores. Lo lamento profundamente y os pido disculpas de todo corazón. Quiero dejar claro que está situación no esta premeditada, ni ha habido en ningún momento intención de perjudicar a nadie. Mi voluntad es revisar y trabajar para gestionar el reembolso de las cantidades que correspondan".

Los clientes aseguran que a pesar de esto, nadie se ha puesto en contacto con ellos, ni ha habido respuesta a los correos mandados al correo que aparecía en la declaración. Todos ellos, harán una denuncia masiva ante lo que consideran una injusticia.