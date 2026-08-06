El Día Internacional de la Cerveza confirma un cambio en los hábitos de consumo: la sin alcohol gana terreno y crece un 4,6% en 2025

Cada primer viernes de agosto, millones de personas de todo el mundo levantan sus copas para brindar por el Día Internacional de la Cerveza. Nuestro país cuenta con una profunda tradición cervecera y este producto es una de las bebidas preferidas, sobre todo, en los meses de verano y como acompañamiento de las tapas. Con el paso del tiempo, la cerveza sin alcohol ha ido ganando terreno y ahora constituye una categoría consolidada con identidad propia.

Según el informe European Beer Trends 2026, las ventas de cerveza sin alcohol crecieron un 4,6% en España durante el pasado año, mientras que el conjunto del mercado europeo registró un incremento del 5,87%.

Además, el último Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España detalla que una de cada siete cervezas que se consumen en nuestro país pertenecen a la categoría sin alcohol.

Más allá de las cifras, estos datos reflejan una transformación en la forma de entender la cerveza. En este sentido, la categoría sin alcohol ha dejado de asociarse a momentos concretos o a situaciones excepcionales y se ha convertido en una elección más dentro de las opciones habituales de consumo.

Cerveza Mica, pionera en la elaboración de la sin alcohol

Antes de conocer estos datos, Cerveza Mica ya tomó una decisión que marcó un punto de inflexión dentro del sector. Después de 12 años elaborando cerveza con alcohol, la compañía decidió abandonar por completo esa elaboración y comenzó a dedicarse en exclusiva a la cerveza sin alcohol.

Como aseguran, no fue para adaptarse al mercado. Se trataba de la culminación de una convicción que ha acompañado a su proyecto desde sus inicios: el alcohol no define qué es una cerveza.

Para el fundador de Cerveza Mica, Juan Cereijo, "la cerveza no necesita alcohol para ser cerveza" y afirma que están convencidos de que "la cerveza sin alcohol no ocupa un espacio diferente dentro de la cerveza, sino que forma parte de ella".

Con esa decisión, Mica se ha convertido en la primera cervecera española en desarrollar un modelo de negocio centrado solo en la elaboración de la cerveza sin alcohol. Ese intenso trabajo dio sus frutos este año cuando 'Mica Tostada Sin' obtuvo la Medalla de Oro en los European Beer Challege 2026.

En este contexto, el Día Internacional de la Cerveza no solo celebra una de las bebidas más consumidas del mundo, sino que pone de manifiesto cómo el propio concepto de la cerveza evoluciona permanentemente.