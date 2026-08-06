Crisis migrantes
Los comercios en Ceuta no recuperan la normalidad tras la entrada de migrantes: "Así no se puede trabajar"
Tenderos y vecinos denuncian que, aunque la situación ha mejorado un poco, aún tienen miedo y siguen tomando medidas excepcionales.
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30 de julio. Miles de migrantes entran en Ceuta y ponen patas arriba las vidas de los que viven allí. Tenderos, comerciantes y vecinos que ven como su vida cambia de un día para otro, especialmente en cosas cotidianas como abrir un negocio, ir a hacer la compra o ir a hacerse las uñas a la tienda de confianza.
Una semana después, los vecinos rechazan un término: normalidad. A cada vecino que se le pregunta, la respuesta es la misma. "Normalidad en Ceuta no hay ninguna", "Nosotros no tenemos normalidad" o "Todavía no hay normalidad, queda mucho", son algunos de los testimonios de ceutíes que ven como en sus calles todavía vive mucha gente.
Migrantes que también tienen que comer, por lo que los pequeños comercios se encuentran colapsados, sin existencias suficientes para alimentar a tantas bocas. Muchos vecinos denuncian no poder comprar pan, porque ya no queda en las tiendas: es un alimento barato y la gente que ha llegado a Ceuta no cuenta con mucho dinero para comprar.
Leonor, dueña de una pequeña tienda de ultramarinos, tuvo que colocar el mostrador, con ayuda de un vecino, como barrera en la puerta. El día que entraron a Ceuta, muchos intentaron asaltar su negocio y tuvo que defenderlo. Aún hoy, sigue viviendo las consecuencias de la crisis. Ha tenido que alterar sus horarios. "Yo abría a las ocho de la mañana y estoy abriendo a las once y media, hasta que no veo movimiento en la calle. Tengo que estar cerrando y abriendo, así no se puede trabajar. Por la tarde ya no lo hago, me quedo en mi casa y no abro", nos dice.
Ese es el miedo de muchos, que ante la desconfianza dejan las verjas a medio abrir, para evitar que nadie entre. "Lo hago por precaución, tengo una cristalera muy grande, estoy trabajando y un poquito de respeto sí que da", nos cuenta una comerciante del centro de Ceuta.
Este miércoles, el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo que la entrada el pasado jueves habría hecho que cayese el consumo de electricidad en los comercios ceutíes más de un 35%, seña clara de que muchos tuvieron que cerrar. Hoy, una semana después del incidente, aún no recuperan la normalidad.
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