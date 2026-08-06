Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Crisis migrantes

Los comercios en Ceuta no recuperan la normalidad tras la entrada de migrantes: "Así no se puede trabajar"

Tenderos y vecinos denuncian que, aunque la situación ha mejorado un poco, aún tienen miedo y siguen tomando medidas excepcionales.

Imagen de un comercio en Ceuta

Los comercios en Ceuta no recuperan la normalidad una semana después | ANTENA 3 NOTICIAS

Publicidad

Alberto de Castro
Publicado:

30 de julio. Miles de migrantes entran en Ceuta y ponen patas arriba las vidas de los que viven allí. Tenderos, comerciantes y vecinos que ven como su vida cambia de un día para otro, especialmente en cosas cotidianas como abrir un negocio, ir a hacer la compra o ir a hacerse las uñas a la tienda de confianza.

Una semana después, los vecinos rechazan un término: normalidad. A cada vecino que se le pregunta, la respuesta es la misma. "Normalidad en Ceuta no hay ninguna", "Nosotros no tenemos normalidad" o "Todavía no hay normalidad, queda mucho", son algunos de los testimonios de ceutíes que ven como en sus calles todavía vive mucha gente.

Migrantes que también tienen que comer, por lo que los pequeños comercios se encuentran colapsados, sin existencias suficientes para alimentar a tantas bocas. Muchos vecinos denuncian no poder comprar pan, porque ya no queda en las tiendas: es un alimento barato y la gente que ha llegado a Ceuta no cuenta con mucho dinero para comprar.

Leonor, dueña de una pequeña tienda de ultramarinos, tuvo que colocar el mostrador, con ayuda de un vecino, como barrera en la puerta. El día que entraron a Ceuta, muchos intentaron asaltar su negocio y tuvo que defenderlo. Aún hoy, sigue viviendo las consecuencias de la crisis. Ha tenido que alterar sus horarios. "Yo abría a las ocho de la mañana y estoy abriendo a las once y media, hasta que no veo movimiento en la calle. Tengo que estar cerrando y abriendo, así no se puede trabajar. Por la tarde ya no lo hago, me quedo en mi casa y no abro", nos dice.

Ese es el miedo de muchos, que ante la desconfianza dejan las verjas a medio abrir, para evitar que nadie entre. "Lo hago por precaución, tengo una cristalera muy grande, estoy trabajando y un poquito de respeto sí que da", nos cuenta una comerciante del centro de Ceuta.

Este miércoles, el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo que la entrada el pasado jueves habría hecho que cayese el consumo de electricidad en los comercios ceutíes más de un 35%, seña clara de que muchos tuvieron que cerrar. Hoy, una semana después del incidente, aún no recuperan la normalidad.

El precio de la gasolina se dispara hasta los 1,80 euros el litro ante la operación salida de agosto

Gasolina

Publicidad

Economía

Demandante de empleo online

Para qué sirve apuntarse como demandante de empleo aunque tengas trabajo

Imagen de un comercio en Ceuta

Los comercios en Ceuta no recuperan la normalidad tras la entrada de migrantes: "Así no se puede trabajar"

Alojamientos para ver el eclipse

El eclipse dispara los precios de los alojamientos: más de 2.000 euros por noche

Imagen de archivo de una cerveza
Día Internacional Cerveza

El Día Internacional de la Cerveza confirma un cambio en los hábitos de consumo: la sin alcohol gana terreno y crece un 4,6% en 2025

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Estafa

Investigan a una agencia de viajes que habría estafado a más de 400 personas: "Se ha llevado todos nuestros ahorros"

Imagen de archivo de maletas en un aeropuerto.
Subida precios

Uno de cada seis españoles financia las vacaciones de verano

Los precios han subido, pero, a pesar de ello, muchos se niegan a renunciar a irse de viaje unos días y optan por pedir un préstamo.

Restaurante de Tenerife prohíbe la entrada a los influencer
Redes Sociales

Un restaurante de Tenerife se planta ante los influencer que quieren comer gratis

Han puesto un cartel en la fachada, junto a la puerta, donde pone claramente 'Prohibida la entrada a influencers'.

Cursos del SEPE gratis y online

Estos son los cursos del SEPE gratis y online de agosto 2026

Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos y bate su récord histórico

Fechas de pago del paro en agosto

Qué día se cobra el paro en agosto 2026: fechas de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Publicidad