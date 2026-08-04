Qué día se cobra el paro en agosto 2026: fechas de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Agosto es un mes peculiar para muchas familias. Las vacaciones, los desplazamientos y los gastos propios del verano hacen que quienes reciben una prestación por desempleo estén especialmente pendientes de la fecha de ingreso. Las prestaciones por desempleo gestionadas por el SEPE se abonan, como norma general, durante los primeros días de cada mes. Aunque existe una fecha de referencia, el momento exacto en el que el dinero aparece en la cuenta puede variar ligeramente.

Para agosto de 2026, el calendario habitual apunta a lo siguiente:

El 10 de agosto de 2026 será la fecha de referencia para el pago de las prestaciones.

Al tratarse de un día laborable, no se prevén modificaciones por festivos nacionales.

El ingreso debería completarse dentro de la primera quincena del mes, como ocurre habitualmente.

Esto significa que, aunque muchas personas reciban el dinero antes, el plazo oficial se extiende hasta aproximadamente el 15 de agosto.

Conviene recordar que el SEPE no realiza pagos individualizados según la entidad bancaria, sino que envía las órdenes de abono, siendo posteriormente cada banco quien procesa los ingresos.

Fecha de pago del paro de cada banco

Una de las dudas más frecuentes cada mes es por qué algunas personas cobran antes que otras. La respuesta está en las entidades financieras.

Varios bancos suelen adelantar el ingreso de las prestaciones por desempleo, permitiendo a sus clientes disponer del dinero unos días antes de la fecha oficial.

Teniendo esto en cuenta, las fechas de cobro de cada banco serían las siguientes:

Viernes 7 de agosto

Banco Santander

Openbank

Lunes 10 de agosto

BBVA

ING

Banco Sabadell

Banco Santander

Abanca

Unicaja

Cajamar

Ibercaja

Kutxabank

Resumiendo:

Algunos beneficiarios podrían recibir el ingreso entre los días 5 y 7 de agosto.

Otros podrían verlo reflejado entre el 7 y el 10 de agosto.

Quienes no tengan adelanto bancario normalmente cobrarán entre el 10 y el 15 de agosto.

No obstante, estas fechas son orientativas. Los procedimientos internos de cada entidad pueden cambiar y provocar pequeñas variaciones de un mes a otro.

Si no has cobrado todavía en la fecha prevista, ¿deberías preocuparte?

Durante agosto es habitual que aumenten las consultas relacionadas con retrasos en pagos, en parte porque muchas oficinas y servicios trabajan con horarios especiales propios del verano.

Antes de alarmarte, es recomendable:

Revisar los movimientos de tu cuenta bancaria.

Comprobar que sigues teniendo reconocida la prestación.

Verificar que no ha habido cambios en tus datos bancarios.

Esperar a que finalice el plazo habitual de pago antes de iniciar reclamaciones.

Si después del 15 de agosto el ingreso sigue sin aparecer, lo más aconsejable es contactar primero con tu banco y, posteriormente, con el SEPE para confirmar el estado de la prestación.

En algunos casos, una incidencia administrativa o un error en los datos de la cuenta pueden explicar la demora.

El verano suele ser una época para desconectar, pero también para organizar mejor los gastos. Conocer cómo funcionan los pagos del paro y cuáles son las fechas más probables de ingreso permite planificar el mes con mayor tranquilidad.

Aunque cada entidad puede manejar ritmos diferentes, lo habitual es que la prestación llegue dentro de los plazos previstos, incluso en un mes tan particular como agosto.