¿Comprar un producto nuevo o reparar el dañado? La alargascencia plantea un modelo de consumo cada vez más de moda

La calle se divide ante la decisión de si comprar un producto nuevo o repararlo cuando un objeto se estropea. Mientras algunos consumidores optan por sustituirlo por otro más moderno, otros apuestan por darle una segunda vida y alargar su uso todo lo posible.

Esta última opción es la base de la alargascencia, un concepto cada vez más presente que defiende reparar, reutilizar y mantener los productos frente a la cultura de usar y tirar.

"Puede ahorrarnos cientos de euros al año"

La alargascencia busca reducir el consumo innecesario, ahorrar dinero y disminuir el impacto ambiental generado por la fabricación constante de nuevos objetos.

Desde un reloj hasta un electrodoméstico, muchos productos pueden seguir funcionando durante años si sus piezas pueden sustituirse o repararse.

Por ejemplo, un reloj con una correa intercambiable permite cambiar únicamente la parte dañada en lugar de tener que reemplazar todo el dispositivo.

La alargascencia plantea así una nueva forma de consumo basada en la durabilidad y el aprovechamiento de los objetos. Frente a quienes consideran más práctico estrenar un producto nuevo, cada vez son más las personas que defienden reparar como una alternativa económica y sostenible.

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