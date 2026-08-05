Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Formación

Estos son los cursos del SEPE gratis y online de agosto 2026

Los cursos gratuitos y online del SEPE son una oportunidad para aprovechar el verano adquiriendo nuevas competencias profesionales sin necesidad de desplazarse.

Cursos del SEPE gratis y online

Estos son los cursos del SEPE gratis y online de agosto 2026 Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

Aunque agosto suele asociarse a las vacaciones y al descanso, también puede ser un buen momento para invertir tiempo en formación.

Muchas personas aprovechan estas semanas para actualizar conocimientos, mejorar su currículum o prepararse para afrontar nuevos retos laborales a partir de septiembre. En este contexto, los cursos gratuitos y online del SEPE se convierten en una alternativa especialmente interesante.

A través de su oferta formativa, el Servicio Público de Empleo Estatal pone a disposición de trabajadores, autónomos y personas desempleadas una amplia variedad de programas adaptados a diferentes perfiles profesionales. Entre las temáticas más habituales se encuentran las competencias digitales, la ofimática, los idiomas, el marketing digital, la gestión administrativa, la programación o la atención al cliente, entre muchas otras.

La modalidad online permite que cada alumno pueda organizar su aprendizaje con total flexibilidad.

Esto resulta especialmente útil durante agosto, cuando las rutinas suelen cambiar debido a las vacaciones, los viajes o la reducción de jornada que aplican algunas empresas. Gracias a esta flexibilidad, es posible avanzar en la formación desde cualquier lugar con acceso a internet.

Además, muchos de estos cursos incluyen un certificado o diploma acreditativo al finalizar, una documentación que puede ayudar a reforzar el perfil profesional y acreditar los conocimientos adquiridos ante futuras oportunidades laborales.

Cómo acceder a los cursos SEPE y qué requisitos pueden solicitar

La inscripción en los cursos del SEPE se realiza a través de las plataformas oficiales habilitadas para ello, así como mediante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y otras entidades colaboradoras que gestionan parte de la oferta formativa.

Antes de inscribirse, es recomendable revisar las características de cada curso, ya que pueden existir diferencias en cuanto a duración, nivel de conocimientos exigido o colectivo al que van dirigidos.

  • Algunas acciones formativas están destinadas principalmente a personas desempleadas, mientras que otras también admiten la participación de trabajadores en activo y autónomos.
  • Otro aspecto importante es que determinados cursos cuentan con plazas limitadas, por lo que conviene realizar la inscripción con suficiente antelación. Asimismo, la oferta formativa se actualiza periódicamente, incorporando nuevos contenidos relacionados con los sectores que presentan una mayor demanda de profesionales.
  • La formación continua se ha convertido en una herramienta fundamental para adaptarse a un mercado laboral en constante evolución. Por ello, estos programas permiten adquirir habilidades que pueden resultar útiles tanto para encontrar empleo como para mejorar la situación profesional actual.

El mes de agosto puede ser mucho más que un periodo de descanso.

Aprovechar parte de este tiempo para realizar un curso gratuito del SEPE permite llegar a septiembre con nuevos conocimientos y una preparación adicional para afrontar futuros proyectos.

La combinación de formación gratuita, flexibilidad horaria y contenidos adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral convierte a estos cursos en una opción atractiva para quienes desean seguir creciendo profesionalmente durante el verano.

De Cervantes a Marie Curie: los seis rostros que podrían estar en tu cartera

Propuestas de diseño para los futuros billetes en euros

Publicidad

Economía

Una joven fotografía su plato en un restaurante

Un restaurante de Tenerife se planta ante los influencer que quieren comer gratis

Cursos del SEPE gratis y online

Estos son los cursos del SEPE gratis y online de agosto 2026

Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos y bate su récord histórico

Fechas de pago del paro en agosto
Prestaciones

Qué día se cobra el paro en agosto 2026: fechas de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Fachada de una Oficina de Empleo
Datos Empleo

España supera por primera vez los 22,5 millones de afiliados mientras el paro repunta un 0,85% en julio

Turistas extranjeros en España
Turismo

Récord de turistas en el primer semestre de 2026: España recibió 46,6 millones de visitantes extranjeros

Crece el número de turistas y también el gasto. Solo durante el mes de junio generaron un gasto total superior a los 13.579 millones de euros.

Plancha rota.
Reciclaje

Alargascencia, una tendencia en auge para frenar el consumo excesivo

La alargascencia defiende reparar y reutilizar los productos frente a la cultura de sustituirlos por otros nuevos.

Gasolina

El precio de la gasolina se dispara hasta los 1,80 euros el litro ante la operación salida de agosto

Operación salida

Llega la mayor operación salida - retorno del verano: se esperan 5,6 millones de desplazamientos por carretera

Atresmedia consolida su liderazgo en el consumo digital y logra la mayor ventaja del año sobre su competidor

Antena 3 Noticias arrasa en julio y suma 79 meses de liderazgo

Publicidad