Estos son los cursos del SEPE gratis y online de agosto 2026

Aunque agosto suele asociarse a las vacaciones y al descanso, también puede ser un buen momento para invertir tiempo en formación.

Muchas personas aprovechan estas semanas para actualizar conocimientos, mejorar su currículum o prepararse para afrontar nuevos retos laborales a partir de septiembre. En este contexto, los cursos gratuitos y online del SEPE se convierten en una alternativa especialmente interesante.

A través de su oferta formativa, el Servicio Público de Empleo Estatal pone a disposición de trabajadores, autónomos y personas desempleadas una amplia variedad de programas adaptados a diferentes perfiles profesionales. Entre las temáticas más habituales se encuentran las competencias digitales, la ofimática, los idiomas, el marketing digital, la gestión administrativa, la programación o la atención al cliente, entre muchas otras.

La modalidad online permite que cada alumno pueda organizar su aprendizaje con total flexibilidad.

Esto resulta especialmente útil durante agosto, cuando las rutinas suelen cambiar debido a las vacaciones, los viajes o la reducción de jornada que aplican algunas empresas. Gracias a esta flexibilidad, es posible avanzar en la formación desde cualquier lugar con acceso a internet.

Además, muchos de estos cursos incluyen un certificado o diploma acreditativo al finalizar, una documentación que puede ayudar a reforzar el perfil profesional y acreditar los conocimientos adquiridos ante futuras oportunidades laborales.

Cómo acceder a los cursos SEPE y qué requisitos pueden solicitar

La inscripción en los cursos del SEPE se realiza a través de las plataformas oficiales habilitadas para ello, así como mediante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y otras entidades colaboradoras que gestionan parte de la oferta formativa.

Antes de inscribirse, es recomendable revisar las características de cada curso, ya que pueden existir diferencias en cuanto a duración, nivel de conocimientos exigido o colectivo al que van dirigidos.

Algunas acciones formativas están destinadas principalmente a personas desempleadas, mientras que otras también admiten la participación de trabajadores en activo y autónomos.

Otro aspecto importante es que determinados cursos cuentan con plazas limitadas, por lo que conviene realizar la inscripción con suficiente antelación. Asimismo, la oferta formativa se actualiza periódicamente, incorporando nuevos contenidos relacionados con los sectores que presentan una mayor demanda de profesionales.

por lo que conviene realizar la inscripción con suficiente antelación. Asimismo, la oferta formativa se actualiza periódicamente, incorporando nuevos contenidos relacionados con los sectores que presentan una mayor demanda de profesionales. La formación continua se ha convertido en una herramienta fundamental para adaptarse a un mercado laboral en constante evolución. Por ello, estos programas permiten adquirir habilidades que pueden resultar útiles tanto para encontrar empleo como para mejorar la situación profesional actual.

El mes de agosto puede ser mucho más que un periodo de descanso.

Aprovechar parte de este tiempo para realizar un curso gratuito del SEPE permite llegar a septiembre con nuevos conocimientos y una preparación adicional para afrontar futuros proyectos.

La combinación de formación gratuita, flexibilidad horaria y contenidos adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral convierte a estos cursos en una opción atractiva para quienes desean seguir creciendo profesionalmente durante el verano.