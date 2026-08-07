Para qué sirve apuntarse como demandante de empleo aunque tengas trabajo

Aunque pienses que las personas que están apuntadas como demandantes de empleo están en paro, nada más lejos de la realidad. Hay perfiles que están inscritos porque, de esta manera, pueden acceder a recursos que contribuyen a su desarrollo profesional.

En función de la comunidad autónoma y de los requisitos de cada programa, esta inscripción puede facilitar la participación en cursos de formación, orientación laboral y otras iniciativas destinadas a mejorar la empleabilidad o adquirir nuevas competencias. Te contamos más sobre ello.

¿Qué beneficios proporciona estar dado de alta como demandante de empleo aunque trabajes?

La inscripción como demandante de mejora de empleo da acceso a tres bolsas muy interesantes. Estas son:

Convocatorias de empleo público temporal de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. Estas exigen tarjeta de demandante activa en el momento del baremo. Esto es lo que se conoce como las “bolsas de empleo público”.

de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. Estas exigen tarjeta de demandante activa en el momento del baremo. Esto es lo que se conoce como las “bolsas de empleo público”. Cursos del Sistema de Formación Profesional para el Empleo (conocidos como Plan FIP), gestionados por los servicios autonómicos de empleo y normalmente reservados a desempleados y a personas inscritas como demandantes de mejora de empleo.

(conocidos como Plan FIP), gestionados por los servicios autonómicos de empleo y normalmente reservados a desempleados y a personas inscritas como demandantes de mejora de empleo. Posibilidad de figurar en ofertas que filtran candidatos directamente desde la base de datos del SEPE, en sectores como atención sociosanitaria, hostelería o limpieza viaria.

Mantener activa la demanda de empleo puede resultar útil si deseas cambiar de trabajo o mejorar tus condiciones laborales.

Los servicios públicos de empleo pueden utilizar esta información para difundir ofertas de empleo ajustadas a tu perfil profesional, siempre que cumplas los criterios establecidos por las empresas o entidades que realizan la selección.

¿Cómo apuntarse aunque no estés en paro?

Si te interesa, el trámite se hace en la sede electrónica del servicio público de empleo autonómico, o presencialmente en la oficina más cercana, no en la oficina del SEPE.

En el formulario hay que marcar la casilla demandante de mejora de empleo o demandante con relación laboral.

Como no estás en paro, no es obligatorio acudir a las renovaciones trimestrales con la misma rigurosidad que el desempleado, pero conviene revisar la tarjeta cada tres meses.

La inscripción es gratuita y no afecta a la nómina ni a la cotización.

En muchas ofertas autonómicas, la antigüedad como demandante puntúa por meses, así que apuntarse antes de que aparezca la convocatoria suele marcar la diferencia entre entrar o quedarse fuera.