Un restaurante de Tenerife se planta ante los influencer que quieren comer gratis

“¿Se acabó la era de los influencers 'caraduras'?” Es la pregunta que han lanzado en redes sociales desde un conocido restaurante de La Laguna, en Tenerife.

Hartos de recibir cada día propuestas de creadores de contenido que prometen difundir su producto y gastronomía en sus perfiles de redes sociales a cambio de comer en el local sin pagar un euro, han decidido cortar por lo sano y advertirlo en la entrada del local.

Han puesto un cartel en la fachada, junto a la puerta, donde pone claramente 'Prohibida la entrada a influencers'. Un anuncio que han acompañado de una publicación en su perfil en Instagram donde se quejan de que hay gente que solo busca comer, viajar o conseguir cosas gratis sin aportar ningún valor real.

“Hoy cualquiera puede tener seguidores. Comprar una cámara, grabar cuatro vídeos y llamarse creador de contenido es relativamente fácil. Esto termina perjudicando a quienes sí se toman este trabajo en serio”, aseguran en una publicación que ya suma miles de visualizaciones y que acumula cientos de comentarios.

Afirman que creen que la creación de contenidos en redes sociales es un trabajo, pero solo cuando hay esfuerzo, constancia, profesionalidad y honestidad detrás, aunque por desgracia no es algo que ocurra siempre: “También hay quien solo busca comer, viajar o conseguir cosas gratis sin aportar un valor real. Y eso termina perjudicando a quienes sí se toman este trabajo en serio”.

Plantean una cuestión: si hay demasiada gente que quiere vivir del cuento o quizás es que están cambiando las formas de trabajar. Las respuestas no se han hecho esperar y las hay de todo tipo. Desde clientes de toda la vida que aplauden esta iniciativa porque consideran a los influencers como unos “vividores” y se repiten comentarios como “viven del cuento” o “lo mismo recomiendan comida que cirujanos”, o “un influencer debería hacer una propuesta seria de promoción y no simplemente verle comer”… y apoyan a los dueños del restaurante por haberse atrevido a tomar esta decisión. Pero también hay quienes le critican, ya que no se puede meter a todos en el mismo saco, o porque en su reciente inauguración había muchos influencers para promocionar la apertura.

Lo cierto es que el conflicto entre los creadores de contenido y los hosteleros no es nuevo y ha alcanzado su punto álgido debido al incremento de influencers que piden comidas gratis a cambio de visibilidad en sus redes sociales. Cada vez más restaurantes están alzando la voz y cerrando la puerta a este tipo de colaboraciones, con el argumento de que la supuesta exposición no compensa con el beneficio que, supuestamente, reciben a cambio. En ese sentido, cada vez son más los establecimientos que apuestan por defender el valor real de su propuesta frente a la exigencia de un consumo a coste cero.

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