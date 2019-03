¿Te has informado bien antes de salir de vacaciones?

Informarse bien antes de viajar. Parece algo muy lógico, pero no siempre lo cumplimos. Y después, en algunas ocasiones, pagamos el no haberlo hecho. La organización Facua nos da algunos consejos para evitar sorpresas en vacaciones.

Es fundamental comprobar el precio final de una oferta para luego no llevarnos sustos de última hora. Y no olvidemos que si el hotel al que vamos tiene deficiencias que no se han advertido podemos reclamar y pedir un cambio de habitación. Los gerentes de este tipo de establecimientos lo tienen claro: "el cliente siempre tiene razón".

Atención también a las ofertas en billetes de avión, que luego, en cambio, nos hacen pagar por las maletas. A veces, casi el mismo precio que el billete.

Y no olvidemos ser prudentes con el uso de Internet en el extranjero. A veces, no nos advierten o nosotros no preguntamos y nuestra tarifa plana de España no es válida fuera del territorio nacional. ¿Resultado? unas facturas astronómicas que nos pueden complicar las cuentas de casa a la vuelta de vacaciones.