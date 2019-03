De Guindos: "El rescate de España no sería a la portuguesa o a la irlandesa"

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que el Gobierno, a día de hoy, ha decidido no pedir la asistencia financiera que activaría la intervención del Banco Central Europeo (BCE), lo que no cierra la puerta a que en el futuro pudiera hacerlo, aunque ha subrayado que esta situación no implicaría "un rescate a la portuguesa".

"El interés del Gobierno es el de la economía española", señaló el ministro en una entrevista concedida a una emisora de radio, donde precisó que "a día de hoy se ha decidido no pedir la asistencia financiera que implica la actuación del BCE", aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro "de acuerdo con lo que sea más adecuado para España".



En este sentido, Guindos subrayó que, en cualquier caso, de producirse este solicitud de asistencia, "no sería un rescate a la portuguesa ni a la irlandesa", sino que se trataría de una intervención del BCE en los mercados de deuda para reducir los costes de financiación de España, recordando que "España ya fue rescatada en 2011", cuando el BCE compró deuda española entre agosto y diciembre del año pasado.

No obstante, el ministro defendió que "España no necesita un rescate, sino que se eliminen las incertidumbres sobre el euro", destacando la mejoría registrada en los mercados a raíz de los recientes acuerdos sobre Grecia, sobre la intervención del BCE y sobre el establecimiento de un supervisor único europeo de la banca en 2014.

Descarta subir el IVA y las cotizaciones sociales en 2013

"Se están poniendo los fundamentos y la bases de la recuperación", ha asegurado el ministro en declararaciones a ABC Punto Radio recogidas por Europa Press, en las que ha afirmado asimismo que el Gobierno no tiene previsto una bajada de las cotizaciones sociales para el próximo año porque "la situación no lo permite", ni tampoco una nueva subida del IVA.

"No está en absoluto encima de la mesa (...), no hay ningún planteamiento de modificación al respecto", ha asegurado el titular de Economía, quien ha reconocido que el Gobierno ha llevado a cabo alzas de impuestos en situaciones "muy difíciles" y ha confiado en poder revertir dichas subidas en el futuro.

España realizará el mayor ajuste entre los países de la OCDE

Por otro lado, el ministro ha aprovechado para destacar que, independientemente, del objetivo de déficit establecido para España, lo principal es que los socios europeos hayan declarado que el país ha tomado todas las medidas necesarias tanto para este año como para el siguiente.

"Los objetivos veremos en última instancia cuáles son los que se determinan", apuntó Guindos, quien subrayó que "lo importante es que los socios europeos han dicho que se han tomado las medidas necesarias tanto este año como para el siguiente".



A este respecto, el ministro de Economía español hizo hincapié en que España va a realizar "uno de los mayores ajustes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico".



De este modo, Guindos señaló que esta "sustancial" reducción del déficit, a pesar de que la deuda pública vaya a incrementarse, hace que los que prestan el dinero a España tengan confianza.