De Guindos: "España es una economía solvente con capacidad para devolver la deuda"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dejado este jueves claro que "nunca" ha considerado "la más mínima posibilidad" de un rescate de España, un país "solvente" y con un Tesoro que puede hacer frente a sus pagos a corto plazo.



En su intervención en un acto del periódico La Razón al que han asistido varios ministros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la directora de informativos de Antena 3, Gloria Lomana, De Guindos ha marcado distancias con los países europeos hasta ahora rescatados.



En este sentido ha destacado que tanto a medio como a largo plazo "España tiene capacidad para generar recursos para devolver su deuda" y a corto plazo puede hacer frente a sus pagos, en tanto que la próxima subasta se resolverá con una subida de tipos pero sin excesivas dificultades.



"El Tesoro tiene una situación de liquidez igual que la del año pasado y podemos hacer frente a nuestros pagos en los próximos meses", ha garantizado. No obstante, ha recalcado que los tipos de interés actuales "no son sostenibles", y debe superarse una situación en la que dos socios de la unión monetaria tienen unas diferencias tan importantes para financiarse como son España y Alemania.



Y es que a su juicio gran parte del diferencial del coste de financiación de ambos países viene dado porque persisten en los mercados dudas sobre el proyecto del euro y por los fallos en el entramado institucional de la moneda única.



Así, ha considerado que si los socios europeos reafirmaran "absolutamente" el proyecto político del euro, como ha hecho el presidente del BCE, la confianza de los mercados se incrementaría y se superarían los problemas con la prima de riesgo.



"La mejor forma de reducir la prima de riesgo no es tanto esa teórica intervención del BCE, sino apuntalar el futuro del euro a medio y largo plazo", ha opinado De Guindos, para quien esto pasa por acelerar la unión bancaria y fiscal, así como una política presupuestaria común.



Por eso, el ministro ha asegurado que no le ha sorprendido "en absoluto" que el presidente del BCE, Mario Draghi, haya dicho que la entidad monetaria hará "todo lo necesario para preservar al euro", lo que ha llenado de euforia a los mercados.



"Estas cuestiones hay que hacerlas cuando se van produciendo. Ya no es tanto el anuncio sino la actuación, y yo me entero antes que el resto de los mortales de las entretelas de lo que se cuece. No tenía la más mínima duda, se sabía perfectamente que esto no podía continuar así", ha resumido.



En cuanto a la situación interna, De Guindos ha querido lanzar en todo momento un mensaje de confianza, porque "el Gobierno sabe perfectamente lo que hay que hacer", es decir, "corregir desequilibrios" y "poner las bases y los fundamentos de la recuperación". "Este país cuando se pone a hacer las cosas bien supera las dificultades, y en muchas cosas somos la envidia de otros países europeos", ha subrayado.