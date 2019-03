De Guindos asegura que no habrá apoyo público para desgajar activos tóxicos

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró que no habrá "ningún tipo de apoyo público" a los bancos para que se desprendan de sus activos inmobiliarios considerados tóxicos que están en la raíz de la inestabilidad financiera actual.

"El ajuste se va a producir, como ya se está produciendo, a través de las cuentas de resultados de los bancos", garantizó el ministro en rueda de prensa celebrada en Washington."Ése es el esfuerzo y el reto fundamental, para posteriormente desgajar esos activos de los balances sin ningún tipo de ayuda pública al respecto", añadió.Según el ministro, la reforma financiera puesta en marcha por el Gobierno español va a permitir incrementar las provisiones en unos 52.000 millones de euros con respecto a los activos inmobiliarios.

"En la medida en la cual se está produciendo una valoración de estos activos mucho más ajustada a la realidad, a los precios del mercado, eso facilitará en el futuro la venta de dichos activos -viviendas, suelo y promociones en curso-, y que se puedan desgajar mediante la venta", explicó.

Insistió en que "ése siempre ha sido uno de los objetivos que se buscaban con la reforma financiera: acercar los precios en los cuales tenían los bancos valorados esos pisos a la realidad, y esto facilitaría sacarlos de sus balances y sanearlos".

"No va haber ningún tipo de apoyo público" para facilitar el proceso, repitió. De Guindos también indicó que, durante los encuentros mantenidos en Washington con sus colegas del G20 y el FMI, "no ha habido la más más mínima" alusión a la posibilidad de un rescate de España.

Todo lo contrario, lo que ha ocurrido, según el ministro, es que "se ha vuelto a respaldar la agenda de reformas del Gobierno español, el esfuerzo de consolidación fiscal realizado, y las medidas que ha tomado mismo el Consejo de Ministros en España, que pretenden garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos".

"A veces se olvida que esto lo hace el Gobierno español por convicción, porque considera que es lo mejor para la economía española", apuntó.Y añadió que, "por supuesto, a través de esta aportación a la economía española, se está haciendo una aportación a lo que es la credibilidad de la zona euro".Tampoco consideró "relevante en estos momentos" la sugerencia de que los bancos españoles acudan directamente al Fondo Europeo de Rescate.

"No me parece lo más relevante en estos momentos, y no me parece en absoluto necesario para la entidades bancarias españolas, aparte de que nadie lo ha pedido", dijo.Preguntado si habrá más concentraciones bancarias en España, respondió: "seguro que sí va a haber más fusiones".