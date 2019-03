Gómez plantea impuestos "especiales" para los banqueros con retribuciones "muy altas"

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha apostado por introducir tipos fiscales "especialmente aumentados" para gravar aquellas retribuciones "muy altas" de los directivos de la banca.

"Las retribuciones a partir de un nivel que se considere máximo deberían tener una gravación fiscal mayor", aseguró el ministro.



Gómez recordó que otros países ya "están pensando" en la posibilidad de aplicar este tipo de gravámenes "especiales" para aquellas retribuciones altas.



Precisamente, el ministro ya calificó de "exceso" la retribución por importe máximo de 10,15 millones de euros anuales que percibirá la cúpula directiva de Bankia, el grupo que integran Caja Madrid y Bancaja y cinco cajas más.



El titular de Trabajo, que aclaró que el Estado "no puede entrar" en cuál es la retribución de los directivos del sector privado, subrayó que este modelo salarial de la banca se ha ido imponiendo a lo largo de los últimos 20 años, y lamentó que algunas retribuciones de los altos ejecutivos superen en 1.000 veces el sueldo de los trabajadores que están al final de la escala retributiva.



"Es un modelo que no tiene ningún futuro, no es posible pensar en fidelizar a la gente a base de mantener ese tipo de diferencias", advirtió el ministro.



Gómez además criticó el desarrollo del sector de la construcción "hasta límites insospechados", al recordar que llevó a España a tener 2,7 millones de empleados en el sector, más que los que tenía Alemania, cuando este país cuenta con una población que duplica a la española. "Esto es lo que no debe volver a ocurrir", sentenció.