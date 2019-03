El Gobierno busca apoyos al decreto

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Salgado lamentó que no fuera posible conseguir un pacto entre patronal y sindicatos tras la reunión de esta noche pero aseguró que el Gobierno hará "todos los esfuerzos" para intentar conseguir un consenso en torno a la reforma del mercado laboral.



Aunque Salgado no precisó cuándo empezará la nueva ronda de contactos con los grupos, que hasta ahora se ha centrado en CiU, PNV, ERC y Coalición Canaria, sí recalcó que la determinación del Ejecutivo es que la reforma del mercado laboral "es necesaria". "Por tanto, el día 16 el Gobierno aprobara lo que se corresponde con nuestro proyecto de reforma laboral", advirtió.



EL PP CULPA A LA "INCAPACIDAD" DE ZAPATERO



La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que el "liderazgo" del presidente delGobierno ha sufrido un nuevo revés al fracasar en su intento de pactar una reforma laboral y le ha pedido que sea "receptivo" a las propuestas de los partidos sobre el proyecto que prevé aprobar.



Esta mañana, ha subrayado la portavoz parlamentaria, "se ha certificado" el fracaso del diálogo social para consensuar cambios en el mercado de trabajo, fracaso que ha atribuido a la "incapacidad" de José Luis Rodríguez Zapatero para lograr un entendimiento entre patronal y sindicatos.



Otros que "supuestamente" no tenían su talante, en alusión al PP, ha recordado, fueron capaces de lograr acuerdos en esta cuestión y también en épocas de crisis, como en 1997.



Sáenz de Santamaría ha asegurado que su grupo desconoce el contenido del proyecto de reforma que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el 16 de junio y su partido está dispuesto a hablar sobre ello con el Gobierno, pero le ha pedido que "escuche" las propuestas del resto de los grupos y "no vaya a composiciones cerradas". "Que no haga lo de siempre: acabar con un decreto ley en esta Cámara", ha insistido la dirigente del PP.