Gobierno, pilotos y consumidores piden más seguridad tras los incidentes de Ryanair

El sindicato de pilotos Sepla y Facua-Consumidores en Acción han reclamado un mayor número de inspecciones, mayor transparencia y "contundencia" en defensa de la seguridad aérea, por lo que han acordado establecer protocolos de actuación común en defensa de la seguridad aérea.



En rueda de prensa el presidente de Sepla, Javier Martínez, ha señalado que la unión con la organización de consumidores buscará "defender la seguridad de usuarios y pilotos", tras los incidentes registrados por la compañía irlandesa Ryanair en las últimas semanas.



El presidente de Facua, Francisco Sánchez, ha defendido que "no se puede pasar la línea roja de la seguridad", por lo que pedirán a los usuarios que "denuncien y no callen lo que entiendan que no se está produciendo bien" en las aerolíneas.



En este sentido, el secretario de Sepla, José María Iscar, ha indicado que los últimos incidentes de la compañía Ryanair han encendido la "señal de alarma" para pedir una "actuación contundente" al Ministerio de Fomento y al resto de autoridades competentes en materia de seguridad aérea.



A su juicio, en el sector aéreo, afectado por la crisis, "existe una tentación de bajar la seguridad", por lo que ha instado a "actuar para prevenir" con un mayor número de inspecciones y de "mayor calidad" y una "actuación enérgica".



El sindicato de pilotos y la organización de consumidores solicitarán cambios en la Ley de Seguridad Aérea para la independencia del comandante de vuelo, exigirán un mayor número de inspecciones a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), dependiente de Fomento, y un reforzamiento de la seguridad de los trabajos aéreos.

En esta línea, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que la reunión que han mantenido las autoridades de seguridad aérea españolas e irlandesas sobre Ryanair ha sido "satisfactoria" y avanza en la línea de garantizar la "máxima seguridad" en todos los vuelos, tal como defiende España.



Ana Pastor, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha explicado que España está trabajando para que se cumpla el ordenamiento jurídico "en todo momento" y se refuercen las inspecciones con el fin de que se cumpla "estrictamente" con todos los elementos de seguridad. "Operativamente hay que avanzar", ha dicho la ministra, quien ha sostenido que los estados tienen que "mejorar" el nivel de coordinación y especialmente en lo que se refiere a la "actuación competencial en materia de inspección".