El Gobierno paraliza la privatización de los aeropuertos de Barajas y El Prat

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que el proceso de privatización de Aena puesto en marcha por el anterior Gobierno ha quedado cancelado, incluido el concurso para la concesión de la gestión de los aeropuertos de Madrid-Barajas y El Prat de Barcelona ya convocado. Pastor ha explicado en una rueda de prensa que no es el momento adecuado para poner en el mercado los activos de Aena, por otro lado, muy infravalorados.



No obstante, ha asegurado que no se renuncia a la transformación del modelo de Aena, sino que una vez descartado hacerlo a través de las concesiones de los principales aeropuertos españoles, se ha empezado, el pasado fin de semana, a estudiar uno nuevo.



Según Pastor, el concurso de concesiones de la gestión de los aeropuertos pretendía favorecer la competitividad entre ambos cuando de lo que se trata es de impulsarles para que compitan con los grandes aeropuertos europeos. En su opinión, la visión estratégica del sector no se vería potenciada si se sigue adelante con el proceso de concesiones de Barajas y El Prat.

Pastor ha revelado que ya ha informado al portavoz de CiU, Pere Macia, del cambio de modelo, así como a las empresas que se habían interesado en la gestión de El Prat y de Barajas, que se han mostrado de acuerdo en que no es el momento propicio para continuar con el proceso.



Pastor ha resaltado que la estrategia es crecer no solo en España, sino a escala internacional y que Aena vale más que el conjunto, que es de todos. Con el proceso de privatización actual, el valor de Aena se vería claramente disminuido y, además, la condiciones de los mercados desaconsejan su continuación para evitar un deterioro en la imagen de Aena y la pérdida de valor en sus activos.

Se estudiará la viabilidad de cada uno de los aeropuertos de la red de Aena

Por ello, el Ministerio ha iniciado la puesta en marcha de un plan estratégico para, primero, poner en valor la empresa, y posteriormente, proceder a la entrada de capital privado. En este sentido, Pastor ha matizado que se estudiará la viabilidad de cada uno de los aeropuertos de la red de Aena y se tendrá en cuenta su rentabilidad social.



Asimismo, se pretende favorecer la cohesión y vertebración del país, contando con una red homogénea, eficiente y a precios competitivos, además de mantener las posibilidades de desarrollo a los trabajadores de la empresa.



Fomento encontrará, asimismo, fórmulas para la participación de las Comunidades Autónomas Aparte del freno puesto al proceso de concesiones, Fomento revisará también la gestión de las torres de control y tomará las decisiones que sean más adecuadas desde el punto de vista de eficiencia y seguridad.



Pastor ha recordado que el transporte aéreo es un sector estratégico que representa un 7 % del PIB de España y su contribución es clave para una mayor cohesión, conectividad y accesibilidad.