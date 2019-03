El ministro realizó este anuncio en una rueda de prensa convocada en la sede de Industria, en la que explicó junto al coordinador de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, las líneas básicas del principio de acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para congelar en julio la subida del recibo de la luz.

La decisión adoptada hoy incluye trabajar para alcanzar "lo antes posible" un acuerdo que contemple una revisión de los costes del sistema, entre los que figuran la distribución, el transporte eléctrico y las primas a las renovables. "Una vez revisados los costes, ya hablaremos de ingresos, pero lo lógico es ponerlos por detrás de los costes", señaló Sebastián en alusión a futuras revisiones del precio de la luz.

El ministro justificó la decisión de congelar la tarifa en que "la situación lo exige", y recordó que la energía es "un factor fundamental" para el "bienestar de los ciudadanos" y para "la competitividad" de las empresas. "Por tanto, en la actual situación económica tiene que servir de palanca para el crecimiento de la economía, la recuperación y la creación de empleo", consideró.

En este sentido, enfatizó la importancia de alcanzar un pacto de Estado sobre energía y citó los puntos sobre los que se centrará la negociación, que son garantizar un suministro seguro, definir un 'mix' equilibrado, desarrollar infraestructuras como las interconexiones, profundizar en la liberalización, mejorar las políticas de ahorro y eficiencia, consensuar objetivos de renovables de manera "sostenible económicamente" y desarrollar normativas de seguridad nuclear y gestión de residuos, lo que incluye la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Al ser preguntado acerca de si esa disposición de diálogo sin restricciones, aparte de a la ubicación del ATC, afecta también al cierre de Garoña, Sebastián aseguró que su objetivo es mirar "hacia adelante", pero enfatizó que "la situación económica es muy difícil". "Hay que mirar el futuro con un horizonte amplio sin líneas rojas", insistió.

Además, dijo haber recibido una "respuesta también positiva" de CiU a la búsqueda de un pacto de Estado sobre energía y anunció la creación de un grupo de trabajo encargado de las negociaciones, en el que, por la parte del Gobierno, participarán el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, el director de Política Energética y Minas, Antonio Hernández, y él mismo.

Por último, se mostró "sorprendido" de que la patronal eléctrica Unesa haya calificado de "muy grave" la suspensión de la tarifa como parte de un acuerdo entre PSOE y PP. "Todo el sector empresarial está pidiendo pactos de Estado en materia económica y en particular en energía, y me sorprende que en el día en que anunciamos que empezamos el camino, lo que es una muy buena noticia, alguien diga que tendrá graves consecuencias. Creo que no lo ha entendido bien", afirmó.

"REBAJAR LA IDEOLOGIA"

Por su parte, Montoro dijo "celebrar" que la luz no vaya a subir en julio y explicó que su grupo va a "abordar inmediatamente con el Gobierno la política energética de España para garantizar un suministro en las mejores condiciones de precio".

Además, aseguró que su grupo adopta esta decisión "rebajando la ideología" y con el objetivo de "estimar la racionalidad económica" y de que haya una "salida a la crisis con facilidad, mediante un acceso seguro a la energía eficiente". "Las circunstancias económicas son cada vez más difíciles y hay que encontrar soluciones entre todos para salir de la crisis", aseguró.

Por otro lado, consideró "apremiante" la necesidad de alcanzar un acuerdo de Estado en energía para, entre otros aspectos, "asegurar la inversión" y "transmitir tranquilidad y confianza a los inversores dentro y fuera de España".

Al ser preguntado acerca de la central de Garoña, aseguró que la situación no aconsejaba "resaltar las diferencias", sino lo contrario, ya que "de lo que se trata es de ser positivo".