Fraude del combustible: crece el uso de gasóleo agrícola en coches por la subida de precios

La escalada del precio de los combustibles, marcada por la tensión internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha provocado un encarecimiento generalizado del carburante, con episodios en los que su coste ha llegado a igualar o superar el de la gasolina de 98 octanos. Este contexto ha favorecido la aparición de prácticas fraudulentas detectadas por la Guardia Civil.

Estafa del combustible bonificado

Las autoridades han identificado el uso indebido de gasóleo agrícola, conocido como gasóleo B, en turismos y otros vehículos no autorizados. Esta práctica consiste en sustituir el gasóleo de automoción por un carburante bonificado, más barato pero restringido por ley a maquinaria agrícola, embarcaciones o motores fijos.

El gasóleo agrícola incorpora un colorante rojo y aditivos que facilitan su identificación y control, lo que permite detectar su uso fraudulento mediante análisis específicos.

Investigación y controles

La Guardia Civil inició hace meses una investigación tras detectar indicios de esta práctica. Desde entonces, realiza controles en los que se extraen muestras de combustible de los vehículos para su análisis en laboratorio, con el objetivo de determinar si se trata de un uso legal o indebido.

Una vez detectado el posible fraude, las muestras se envían a centros especializados antes de proceder a la imposición de sanciones.

Sanciones económicas

El uso de gasóleo agrícola en vehículos no autorizados se considera un fraude contra la Hacienda pública. Las multas varían en función del tipo de vehículo: pueden alcanzar los 600 euros en turismos, los 1.200 euros en vehículos de tamaño medio y hasta 12.000 euros en el caso de vehículos comerciales o industriales.

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