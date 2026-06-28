Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

PRCIO GASOLINA

Fraude del combustible: crece el uso de gasóleo agrícola en coches por la subida de precios

El alza del precio del carburante, en un contexto de tensión internacional, ha llevado a algunos conductores a emplear gasóleo bonificado, una práctica ilegal que puede conllevar sanciones de hasta 12.000 euros.

Imagen de archivo de gasolina

Imagen de archivo de gasolina EUROPAPRESS

Publicidad

Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

La escalada del precio de los combustibles, marcada por la tensión internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha provocado un encarecimiento generalizado del carburante, con episodios en los que su coste ha llegado a igualar o superar el de la gasolina de 98 octanos. Este contexto ha favorecido la aparición de prácticas fraudulentas detectadas por la Guardia Civil.

Estafa del combustible bonificado

Las autoridades han identificado el uso indebido de gasóleo agrícola, conocido como gasóleo B, en turismos y otros vehículos no autorizados. Esta práctica consiste en sustituir el gasóleo de automoción por un carburante bonificado, más barato pero restringido por ley a maquinaria agrícola, embarcaciones o motores fijos.

El gasóleo agrícola incorpora un colorante rojo y aditivos que facilitan su identificación y control, lo que permite detectar su uso fraudulento mediante análisis específicos.

Investigación y controles

La Guardia Civil inició hace meses una investigación tras detectar indicios de esta práctica. Desde entonces, realiza controles en los que se extraen muestras de combustible de los vehículos para su análisis en laboratorio, con el objetivo de determinar si se trata de un uso legal o indebido.

Una vez detectado el posible fraude, las muestras se envían a centros especializados antes de proceder a la imposición de sanciones.

Sanciones económicas

El uso de gasóleo agrícola en vehículos no autorizados se considera un fraude contra la Hacienda pública. Las multas varían en función del tipo de vehículo: pueden alcanzar los 600 euros en turismos, los 1.200 euros en vehículos de tamaño medio y hasta 12.000 euros en el caso de vehículos comerciales o industriales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El boom de los murdokus, el pasatiempo de moda en España que combina lógica y asesinatos

Se dispara la venta de los murdokus

Publicidad

Economía

Imagen de archivo de gasolina

Fraude del combustible: crece el uso de gasóleo agrícola en coches por la subida de precios

Imagen de Siam Park

Siam Park enciende la noche de Tenerife

Imagen de archivo de una gasolinera.

Las gasolineras prevén subidas de hasta 20 céntimos por litro si decaen las ayudas al carburante en plena operación salida

Cádiz vuelve a salir a la calle por el derecho a una vivienda digna
Crisis de vivienda

Cádiz vuelve a salir a la calle por el derecho a una vivienda digna

Pimientos de Padrón
PIMIENTOS

La meteorología dispara el precio del pimiento de Padrón: "Por ahora hay pocos"

Renfe cancela 320 trenes este lunes por la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario
HUELGA

Renfe cancela 320 trenes este lunes por la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario

La huelga de Renfe de este lunes provocará la cancelación de 320 trenes y servicios mínimos del 73% en AVE.

Una oficina de correos
Empleo

Correos busca trabajadores sin oposición para cubrir nuevas vacantes: este es el sueldo y los requisitos

La filial de paquetería de Correos ha abierto nuevas ofertas de empleo en varias ciudades españolas con contratos indefinidos, horarios intensivos y requisitos accesibles para buena parte de los candidatos.

Ayuda familias

Nueva ayuda a las familias de 200 euros al mes por hijo a cargo: qué se sabe, cuándo se aprueba y requisitos

Control Antena 3.

Antena 3 sigue imparable: crece y lidera su quinta temporada consecutivas

Playa de las Catedrales

La Playa de As Catedrais ya tiene entradas agotadas para varios días de julio

Publicidad