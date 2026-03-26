Subida de la gasolina y el diésel: estos trucos ayudan a ahorrar y repostar más barato

La tensión geopolítica y la volatilidad del petróleo en los mercados internacionales hace que el precio de la gasolina suba. Conflictos en Oriente Próximo y la incertidumbre sobre el suministro mundial han encarecido el barril de crudo, lo que acaba trasladándose al precio que pagan los conductores en las gasolineras.

Cómo ahorrar gasolina

Según el Real Automóvil Club de España (RACE), aplicar técnicas de conducción eficiente y cuidar ciertos aspectos del vehículo puede permitir un ahorro significativo. Estos consejos te ayudarán a ahorrar gasolina de forma notable. ¡Apunta!

Planifica los desplazamientos Organizar los trayectos antes de salir puede reducir el gasto de combustible. Elegir rutas más directas y evitar desplazamientos innecesarios ayuda a reducir kilómetros y tiempo de conducción, lo que se traduce en un menor consumo.

Organizar los trayectos antes de salir puede reducir el gasto de combustible. Elegir rutas más directas y evitar desplazamientos innecesarios ayuda a reducir kilómetros y tiempo de conducción, lo que se traduce en un menor consumo. Revisa la presión de los neumáticos ¿Sabías que circular con neumáticos por debajo de la presión recomendada obliga al motor a trabajar más? Una presión 0,5 bares inferior puede elevar el consumo entre un 2 % y un 4 %, por lo que conviene comprobarla de forma periódica.

¿Sabías que circular con neumáticos por debajo de la presión recomendada obliga al motor a trabajar más? Una presión 0,5 bares inferior puede elevar el consumo entre un 2 % y un 4 %, por lo que conviene comprobarla de forma periódica. Evita llevar peso innecesario en el coche Transportar objetos que no se necesitan en el maletero incrementa el consumo de combustible. Según expertos del sector, añadir unos 100 kilos extra puede aumentar el gasto hasta un 6 %, por lo que conviene revisar el vehículo y eliminar cargas innecesarias.

Transportar objetos que no se necesitan en el maletero incrementa el consumo de combustible. Según expertos del sector, añadir unos 100 kilos extra puede aumentar el gasto hasta un 6 %, por lo que conviene revisar el vehículo y eliminar cargas innecesarias. Conduce de forma suave y mantén la velocidad constante La conducción eficiente es clave para ahorrar, así que evita acelerones y frenazos bruscos. Si te anticipas al tráfico y mantienes una velocidad uniforme, podrás aprovechar mejor la inercia del vehículo y reducir el gasto de gasolina o diésel.

La conducción eficiente es clave para ahorrar, así que evita acelerones y frenazos bruscos. Si te anticipas al tráfico y mantienes una velocidad uniforme, podrás aprovechar mejor la inercia del vehículo y reducir el gasto de gasolina o diésel. Utiliza marchas largas y bajas revoluciones Circular con marchas largas siempre que sea posible hace que el motor trabaje de forma más eficiente. Conducir a bajas revoluciones reduce el esfuerzo del motor y contribuye a disminuir el consumo de carburante durante el trayecto.

Circular con marchas largas siempre que sea posible hace que el motor trabaje de forma más eficiente. Conducir a bajas revoluciones reduce el esfuerzo del motor y contribuye a disminuir el consumo de carburante durante el trayecto. Apaga el motor en paradas largas Si el coche permanece parado más de un minuto, apagar el motor puede ayudar a ahorrar combustible. Incluso al ralentí el vehículo sigue consumiendo entre 0,5 y 0,7 litros por hora.

Algunos trucos para repostar más barato

Si no quieres dejarte el sueldo en la gasolinera, estos trucos supondrán un ahorro importante para tu bolsillo.

Compara precios entre gasolineras Antes de repostar, revisa el precio del combustible en distintas estaciones de servicio. Hay aplicaciones y comparadores que permiten ver qué gasolinera tiene el litro más barato cerca de tu ubicación.

Antes de repostar, revisa el precio del combustible en distintas estaciones de servicio. Hay aplicaciones y comparadores que permiten ver qué gasolinera tiene el litro más barato cerca de tu ubicación. Reposta en estaciones de servicio de bajo coste Las gasolineras “low cost” o las vinculadas a supermercados suelen ofrecer precios más bajos que las estaciones tradicionales. Aunque la diferencia por litro pueda parecer pequeña, a largo plazo puede traducirse en un ahorro notable.

Las gasolineras “low cost” o las vinculadas a supermercados suelen ofrecer precios más bajos que las estaciones tradicionales. Aunque la diferencia por litro pueda parecer pequeña, a largo plazo puede traducirse en un ahorro notable. Elige bien el momento para repostar El precio del combustible puede variar según el día de la semana o la demanda. En muchas ocasiones, repostar entre semana o evitar momentos de alta demanda (como vísperas de festivos o fines de semana) puede ayudar a encontrar precios algo más bajos.

El precio del combustible puede variar según el día de la semana o la demanda. En muchas ocasiones, repostar entre semana o evitar momentos de alta demanda (como vísperas de festivos o fines de semana) puede ayudar a encontrar precios algo más bajos. Aprovecha descuentos y programas de fidelización Muchas gasolineras ofrecen promociones o descuentos por repostar en determinadas estaciones. Utiliza estos programas y rebajarás algunos céntimos el precio por litro.

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