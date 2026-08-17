Cómo consultar el estado de la beca MEC 2026 - 2027

Las conocidas como becas MEC son unas ayudas económicas de carácter oficial que convocan desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España. Se trata de unas becas que están dirigidas a estudiantes de niveles de enseñanza postobligatorios, es decir, Bachillerato y Formación Profesional (FP), pero también para estudios de la Universidad y de Enseñanzas Artísticas Superiores.

Podríamos decir que se trata de la beca pública más importante a nivel estatal y eso hace que sean muchos los estudiantes que ahora mismo están pendientes de ella.

Si eres de los que ha solicitado una de las becas del Ministerio de Educación para el nuevo curso tendrás ya la solicitud presentada hace meses.

El 19 de mayo fue el último día para presentarse a esta convocatoria. Desde el momento en el que ese plazo se cierra, comienza todo el proceso de análisis de cada uno de las solicitudes, por lo que se requiere de cierto tiempo para ello.

Debes tener claro que todo el proceso se realiza de forma única desde la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Para poder acceder a esta plataforma, solo debes seguir los mismos pasos que para solicitar la beca. Las opciones de identificación son con Cl@ve PIN, con Cl@ve Permanente o, si lo tuvieras, con certificado digital.

¿Qué pasos debo seguir para ver el estado de mi beca MEC?

Una vez que entres en la sede electrónica, debes dirigirte al apartado de “Mis expedientes”, que es donde se muestra el estado en el que se encuentra la beca en ese momento. En este apartado verás si la solicitud se ha hecho de forma correcta, si está en revisión académica o si ya ha pasado a la etapa de análisis económico por parte del Ministerio.

En este apartado verás si la solicitud se ha hecho de forma correcta, si está en revisión académica o si ya ha pasado a la etapa de análisis económico por parte del Ministerio. En esta misma zona de la sede es en la que aparecerá la resolución provisional y la definitiva.

Además de consultar el estado de la beca MEC, es importante que revises si tienes alguna notificación ya que pueden pedirte por esta misma vía algún tipo de documentación adicional a la que ya has presentado.

Por esto, debes entrar con cierta frecuencia para que no se te pase el plazo para ese requerimiento. Para presentar los archivos que te pidan, puedes hacerlo también desde esta misma sede.

Una vez que todo el proceso haya finalizado, dentro de la sede electrónica aparecerán los diferentes estados, que pueden ser “Propuesta de concesión”, “Propuesta de denegación” o “Resuelta” y que te indican el resultado provisional o definitivo.

Ten en cuenta que ante el resultado provisional de la beca MEC 2026- 2027 puedes presentar alegaciones si no estás de acuerdo. Como sucede con los demás pasos, también esto se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación.