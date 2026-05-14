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Qué día de la semana es el mejor para echar gasolina

Descubre cuál es el momento idóneo de la semana para echar combustible a tu vehículo.

Precio de la gasolina

Precio de la gasolinaPixabay

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El precio de la gasolina cambia a lo largo de la semana y no lo hace de forma casual. Factores como la demanda, los hábitos de consumo o la estrategia de las estaciones de servicio hacen que repostar un día u otro pueda suponer una diferencia notable en tu bolsillo. ¿Quieres saber qué días son más baratos para echar gasolina y cuáles son más caros? ¡Te lo contamos!

¿Qué día de la semana es más barata la gasolina?

  • Generalmente, el lunes suele ser el día más barato para echar gasolina en España. No es una regla establecida al 100%, pero sí un patrón que se repite con bastante frecuencia. Tras el fin de semana, momento de desplazamientos y mayor consumo, muchas estaciones ajustan precios a la baja al arrancar la semana. A partir de ahí, lo habitual es que el coste vaya escalando poco a poco.

Asimismo, mucha gente se pregunta: “¿y la hora en la que echas gasolina influye en el precio?” Aunque sea una idea muy extendida, no hay una hora concreta en la que repostar sea más barato que otra, ya que las estaciones no suelen variar sus precios a lo largo del día.

¿y más cara?

La gasolina suele ser más cara los viernes y sábados, ya que aumenta la demanda porque hay más gente viajando el fin de semana y las estaciones ajustan precios anticipando ese consumo. Sin embargo, no es una regla fija. En España los precios cambian con bastante frecuencia (incluso a diario) y dependen de factores como:

  • Cotización del petróleo
  • Competencia entre gasolineras cercanas
  • Políticas de precios de cada cadena

El domingo suele situarse en un punto intermedio. En algunos casos mantiene precios elevados, heredados de la dinámica del fin de semana; en otros, empieza a reflejar ligeros ajustes de cara al lunes. Todo depende del tipo de estación y su entorno, aunque la lógica es clara: cuando aumenta la demanda, el margen para bajar precios se reduce.

Otro consejo. Cuando hay varias estaciones en un mismo entorno, los precios tienden a ajustarse para atraer clientes. En zonas menos transitadas, ese margen es menor y los precios suelen mantenerse más elevados, así que, siempre que puedas, evita repostar en autovías o autopistas.

Sabiendo todo esto, merece la pena que planifiques mejor tus repostajes y ahorres unos euros por litro a final de mes.

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