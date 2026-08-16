Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

TURISMO

La ausencia de lluvia y la masificación turística están acabando con las reservas de agua en Galicia

El municipio pontevedrés de Baiona, donde la población se triplica en verano, calcula que le quedan agua para dos semanas. Su embalse está tan solo al 39% de su capacidad

La ausencia de lluvia y la masificación turística están acabando con las reservas de agua en Galici

La ausencia de lluvia y la masificación turística están acabando con las reservas de agua en Galici

Publicidad

Patricia Torres
Publicado:

La falta de precipitaciones y el aumento de la población durante los meses de verano, a causa del turismo masivo, están provocando que algunos embalses gallegos están prácticamente vacíos.

Es el caso, por ejemplo, del embalse de Baiña, situado en Baiona (Pontevedra), el cual se encuentra en estos momentos a tan solo el 39% de su capacidad de almacenamiento de agua total.

Se trata de una localidad costera en la que en verano se alcanzan algunas de las temperaturas más altas de la comunidad, y en la que las precipitaciones llegan de manera muy ocasional en los meses centrales del año.

Además, es una zona muy demandada por los turistas, en la que la población llega a multiplicarse por tres, pasando de 12.000 a 36.000 habitantes en los meses de julio y agosto.

Es esta confluencia de factores la que hace que un recurso tan básico como el agua sea, claramente, insuficiente para todos.

El ayuntamiento de Baiona calcula que les queda agua para aproximadamente dos semanas, periodo tras el que se plantean la posibilidad de pedirle agua del embalse de Zamáns a Vigo y Nigrán.

Por este motivo, tras varias semanas en las que desde el consistorio se han impuesto medidas de restricción de agua, la Xunta de Galicia ha decidido poner en vigor medidas equivalentes a un escenario de escasez severa.

Una preocupación que se repite en 2 de cada 3 ayuntamientos gallegos

La sequía amenaza con prolongarse en Galicia hasta el otoño por la falta de lluvias, por lo que cerca de 250 municipios ya están tratando de limitar el consumo de agua entre los vecinos.

El gobierno gallego se ha visto obligado a decretar la alerta por "escasez severa", además de en Baiona, en otros 31 municipios. Una decisión que conlleva la prohibición de usos prescindibles del agua (como baldeo de calles, llenado de piscinas o riego de jardines) y, en caso de ser necesario, cortes de agua puntuales.

Esos otros 31 ayuntamientos afectados son: A Estrada, A Lama, Barro, Beariz, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, Forcarei, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, del río Lérez. A Laracha, Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia e Zas, del río Anllóns; y Baiona.

Además, otros 51 ayuntamientos se encuentran ya en situación de pre-alerta por sequía.

Y parece que esta preocupación por la escasez de agua en Galicia va a ir para largo: no se esperan lluvias abundantes hasta dentro de al menos un par de meses.

Parecen reales, pero no lo son: la estafa de los 'abuelos influencers' creados con inteligencia artificial

Imagen de Paco del Campo, personaje creado con IA

Publicidad

Economía

La ausencia de lluvia y la masificación turística están acabando con las reservas de agua en Galici

La ausencia de lluvia y la masificación turística están acabando con las reservas de agua en Galicia

El alquiler ahoga a los jóvenes y les obliga a volver a vivir a casa de sus padres

El alquiler de habitaciones para estudiantes se dispara: Madrid y Barcelona, entre las ciudades más caras

Locura por el eclipse a falta de un año

Locura por el eclipse a falta de un año: hasta 40.000 euros por noche en Cádiz

Central nuclear de Almaraz, en Cáceres, en una fotografía de archivo.
Central nuclear

El Gobierno prolonga la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030

Operación salida del verano a 15 de agosto de 2026.
Operación Salida

La DGT calcula 5,6 millones de desplazamientos por carretera en la operación salida de este verano

Sindicatos lamentan la subida de los combustibles y señalan que la inflación "empobrece a la población"
PRECIOS

El IPC sube cuatro décimas en julio, al 3,6%, por el aumento del combustible y la electricidad

La subida del precio de la gasolina y, especialmente, el del diésel marcan el Índice y obligan al Gobierno a tomar medidas para paliarlo.

Imagen de Paco del Campo, personaje creado con IA
Estafa redes

Parecen reales, pero no lo son: la estafa de los 'abuelos influencers' creados con inteligencia artificial

Parecen tu vecino de toda la vida, comparten trucos caseros, consejos de salud o remedios naturales y consiguen miles de seguidores. Pero detrás de esos rostros entrañables no hay una persona, sino inteligencia artificial.

Antena 3 Noticias

El eclipse solar de 2027 dispara las reservas hoteleras en Tarifa

Imagen de un bloque de pisos

El 70% de los jóvenes españoles necesita ayuda familiar para llegar a fin de mes

El precio de la gasolina

El Gobierno eleva a 20 céntimos por litro la rebaja fiscal del gasóleo en septiembre tras subir su precio un 15,7% en julio

Publicidad