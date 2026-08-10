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Cuándo se cobran las pensiones en agosto 2026: hay paga extra o no

Como es habitual, muchas entidades bancarias adelantarán el ingreso respecto a la fecha oficial fijada por la Seguridad Social.

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Las pensiones contributivas y no contributivas gestionadas por la Seguridad Social mantienen en agosto de 2026 el mismo sistema de pago que durante el resto del año.

Aunque el organismo realiza el abono oficial a mes vencido, entre los primeros días del mes siguiente, la mayoría de entidades financieras adelantan el ingreso para que los beneficiarios puedan disponer antes de su dinero.

Pensión agosto 2026: qué día paga el banco

En agosto de 2026, el día 25 de agosto cae en martes, una jornada laborable, por lo que no se esperan modificaciones relevantes en el calendario habitual de pagos.

  • De este modo, lo más probable es que la mayoría de pensionistas reciban el ingreso de su prestación entre los días 24 y 25 de agosto, dependiendo de la entidad bancaria con la que operen.

Como ocurre cada mes, la fecha exacta puede variar ligeramente de un banco a otro. Algunas entidades suelen adelantar el pago incluso uno o dos días respecto a la fecha habitual, mientras que otras esperan hasta el propio día 25 o los últimos días hábiles del mes para efectuar el ingreso.

Conviene recordar que estos adelantos son una decisión comercial de las entidades financieras y no una obligación establecida por la Seguridad Social.

Por ello, los pensionistas que tengan dudas sobre la fecha concreta de cobro deben consultar directamente con su banco para evitar confusiones.

Qué deben tener en cuenta los pensionistas durante el mes de agosto

A diferencia de junio o noviembre, agosto no incluye ninguna paga extraordinaria. Los pensionistas que perciben sus prestaciones en 14 pagas recibirán únicamente la mensualidad ordinaria correspondiente al mes. Las pagas extra de verano y Navidad continúan abonándose, respectivamente, en junio y noviembre.

Pese a ello, agosto suele ser un mes con gastos superiores a los habituales. Los viajes, las reuniones familiares, el incremento del consumo eléctrico debido al uso de sistemas de climatización o las actividades de ocio propias de la temporada estival pueden afectar a la economía doméstica. Por este motivo, conocer con antelación la fecha de ingreso de la pensión ayuda a planificar mejor los desembolsos.

Otro aspecto relevante es que muchos servicios administrativos y oficinas reducen su actividad durante las semanas centrales del verano.

Aunque la gestión de las pensiones continúa funcionando con normalidad, cualquier trámite relacionado con cambios de cuenta bancaria, certificados o consultas puede demorarse más de lo habitual. Realizar estas gestiones con antelación suele evitar inconvenientes.

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