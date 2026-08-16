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"Así no se puede subsistir", los arrantzales vascos al límite ante la subida de precio del gasoil

La flota de Ondarroa se plantea retrasar su salida al mar con la esperanza de que bajen los precios.

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"Así no se puede subsistir", los arrantzales vascos al límite ante la subida de precio del gasoil | Pixabay

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Gonzalo Masip
Gonzalo Masip
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Jon Uribarri acaba de regresar de la costera del bonito. Cada día le sale más caro llenar de combustible su barco. Asegura que la subida de precio es enorme. Mikel Ortiz, gerente de OPPAO-Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa, nos ofrece las cifras. Si en enero tenían que pagar el gasoil a 0,55 céntimos, hoy lo encuentran por 1,07. En definitiva, se ha doblado.

Esperan cobrar cuanto antes la ayuda del gobierno de 20 céntimos por litro. En este sentido, Mikel nos explica que mientras no reciban ese dinero estarán apretados y no podrán volver al mar.

Esa cantidad la consideran insuficiente. De ahí que reclamen un mayor compromiso al ejecutivo. Mikel pide que desde mayo se cubra el 70 por ciento del incremento del gasoil. Por su parte, Jon se conforma con que, al menos, el combustible esté por debajo del euro. "Eso estaría bien para nosotros", añade.

La situación, nos aseguran, es grave. Mikel detalla que en varias mareas de mayo se ha perdido dinero.

Apuntan, además, que el precio al que venden el pescado en la subasta está muy alejado de la realidad. Jon asegura que está al mismo nivel que hace diez años mientras el gasoil no deja de subir y subir. Mikel, por su parte, destaca la imposibilidad de repercutir la subida del precio del gasoil en el de venta.

Este escenario de crisis complica aún más el, ya de por sí difícil, relevo generacional. En las condiciones actuales, afirma Mikel, resulta difícil ser atractivos para los jóvenes. Jon subraya, además, que "ningún joven quiere estar todo el verano en la mar".

Ahora la flota de Ondarroa se plantea retrasar su regreso al mar tras las vacaciones. En concreto, o a la última semana de agosto o a la primera de septiembre, explica Mikel. "Así no podemos subsistir", se queja con impotencia. Su única esperanza es que no tarde mucho en calmarse la tormenta provocada por el precio del gasoil.

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