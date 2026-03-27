Consejos para gastar menos gasolina: así puede ahorrar hasta 500 euros al año al volante

El encarecimiento del combustible en las últimas semanas ha vuelto a poner el foco en la conducción eficiente, como una de las principales herramientas para aliviar el gasto de los conductores. Con precios al alza, cada pequeño gesto al volante puede marcar una diferencia significativa en el bolsillo a final de mes.

Según ha explicado en Antena 3 Noticias Silvia Ubago, experta en movilidad y seguridad vial de la Fundación RACE, entre el 30% y el 50% del consumo de un vehículo depende directamente de los hábitos del conductor. Es decir, no todo está en el coche: la forma de conducir influye de manera decisiva en cuánto se gasta en cada trayecto.

Reduce el peso del vehículo

Uno de los primeros consejos que destacan los especialistas es reducir el peso innecesario del vehículo. Llevar el maletero cargado con objetos que no se utilizan de forma habitual incrementa el consumo de combustible, ya que el motor necesita más energía para mover el coche. Por ello, recomiendan revisar con frecuencia el contenido del maletero y quedarse solo con lo imprescindible.

Revisa la presión de los neumáticos

Otro aspecto clave es el mantenimiento de los neumáticos. Circular con una presión incorrecta, ya sea por exceso o por defecto, puede aumentar el consumo hasta en un 4% en carretera. Además, afecta a la seguridad y al desgaste de las ruedas. Por eso, los expertos aconsejan comprobar la presión al menos una vez al mes, una práctica sencilla que puede generar ahorro inmediato.

La forma de conducir también es determinante. Mantener una velocidad constante y evitar acelerones y frenazos bruscos, permite optimizar el uso del combustible. Este tipo de conducción más suave no solo reduce el gasto, sino que también contribuye a una mayor seguridad vial y a un menor desgaste del vehículo.

Utiliza marchas largas

En esta línea, utilizar marchas largas siempre que sea posible es otra recomendación básica. Por ejemplo, al alcanzar los 50 kilómetros por hora, se aconseja circular ya en cuarta marcha, lo que ayuda a que el motor trabaje de forma más eficiente y consuma menos.

En un contexto de precios elevados, aplicar estos hábitos puede suponer un ahorro considerable. Según los cálculos de la Fundación RACE, los conductores pueden llegar a ahorrar hasta 500 euros al año en combustible si adoptan estas medidas de conducción eficiente. Una cifra nada despreciable en tiempos en los que cada euro cuenta.

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