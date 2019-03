García-Legaz ve difícil que las familias se lancen a gastar en meses, e incluso en años

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ve "difícil" que las familias españolas "se lancen a gastar de manera masiva" durante los próximos meses "e incluso" en los próximos años dado el elevado nivel de paro de la economía.

"Con tanto desempleo, las familias tienden a ahorrar, pero en cuanto haya recuperación económica y creación de empleo, subirá el consumo interno", ha explicado García-Legaz en declaraciones a TVE.

En cualquier caso, el secretario de Estado ha subrayado que cada vez pesa menos el consumo interno en el PIB nacional gracias al terreno ganado por las exportaciones, que representan ya el 33% del PIB, cifra inédita hasta ahora. "Eso es muy bueno", ha dicho García-Legaz, que ha indicado que los "muy buenos datos" del sextor exterior español es "señal" de que España ha recuperado competividad.

En este sentido, el secretario de Estado ha afirmado que España estará en disposición de volver a crecer en 2014, tal y como han apuntado organismos internaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, aunque este año todavía estará en negativo.

"Estamos ya en la fase de salida de la crisis", ha dicho García-Legaz, aunque ha insistido en que la recuperación no va a ser inmediata ni España va a lograr crecer "de aquí a mañana". "Mientras que España no crezca, es muy difícil dar oportunidades de empleo a todo el mundo. Hasta que españa no vuelva a crecer, no se puede esperar que se cree empleo y el empleo no va a venir de las multinacionales, sino de las pymes", ha precisado.

Por otro lado, ha destacado que, sin la reforma laboral, se habría destruido más empleo del que realmente se ha perdido, debido, según ha precisado, a que la norma permite a las empresas renegociar las condiciones laborales de los convenios, algo que antes de su promulgación no era posible, por lo que se veían abocadas al cierre.

El atractivo de esta reforma, junto con el comportamiento "razonable" de los sindicatos, ha impulsado a las empresas extranjeras del sector de la automoción a instalarse en España, según ha añadido García-Legaz, que ha reconocido que, aunque a este sector le va bien, la industria española "es un campo en el que volver a plantar".

Sobre la corrección del déficit español de 2012 realizada por Bruselas, que lo ha situado en el 6,98% del PIB, García-Legaz se ha limitado a destacar el "enorme mérito" que ha supuesto recortarlo en más de 2,5 puntos respecto a la cifra de 2011 (9,5%).