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Una "avería de infraestructura" en Atocha provoca incidencias en varias líneas de Cercanías en Madrid

Varias líneas de Cercanías se han visto afectadas por la avería y están registrando retrasos y algunas modificaciones en sus trayectos.

Importantes retrasos en algunos trenes de Cercanías Madrid por una incidencia en la estación de Atocha

Una "avería de infraestructura" en Atocha provoca incidencias en varias líneas de Cercanías en Madrid | Importantes retrasos en algunos trenes de Cercanías Madrid por una incidencia en la estación de Atocha

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Miriam Vázquez | Manuel Pinardo
Publicado:

Nueva jornada de caos en la estación de Atocha con retrasos prácticamente en varias líneas de Cercanías al arranque de esta jornada de miércoles. Cercanías Madrid ha informado de que se "debe a una avería de infraestructura a la entrada de Atocha" y pide perdón por las molestias.

Información de Renfe

Se sigue trabajando en la incidencia registrada sobre las 2:55 horas de este miércoles. Adif no ha precisado el tiempo que tardará en solventar el problema que registran su infraestructura.

La incidencia ha provocado retrasos en hasta seis líneas de Cercanías y en trenes de Media Distancia. Las líneas de Cercanías afectadas son la C-3, C-4, C-4a, C-4b, C-7 y C-10, además de los trenes de Media Distancia con salida o paso por Atocha.

Debido a esta incidencia varias líneas han modificado sus recorridos. Lo trenes de la línea C-4 con origen Parla, sólo están circulando hasta Villaverde Alto. En la C-4a, los que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín y los trenes de la línea C-4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías. Por último, los trenes de la línea C-7 están circulando desviados por O'Donnell.

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