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HumanHorizon Partners sorprende en Madrid con su provocadora campaña en un autobús

Inspirándose en el tono de 'Arrogante', el último libro de Isra Bravo, la consultora de Recursos Humanos Headhunting y Selección de Talento cuestiona los códigos tradicionales en este sector.

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Belén Montero
Publicado:

HumanHorizon Partners ha lanzado este martes 21 de abril una acción itinerante y provocadora por las calles de Madrid. Con cartelería en un autobús, la consultora de Recursos Humanos, busca impactar con un mensaje que pone sobre la mesa los códigos tradicionales de la selección y gestión del talento.

"Todo empezó en Alcalá 77. Isra Bravo dice que estás rodeado de gilipollas. El resto de consultoras piensan que ERES... bueno ya sabes. Síguenos en el camino. DESCARTAMOS GILIPOLLAS", dice el mensaje en el bus, que ya se ha podido ver cuando pasaba por delante de la gran pancarta que promociona el libro de este autor.

'Arrogante', el último libro de Isra Bravo, se ha convertido en una obra de referencia sobre mentalidad. Y en sintonía con esta visión, HumanHorizon Partners se aleja de los procesos genéricos para posicionarse como el socio estratégico de las empresas que necesitan, por encima de todo, líderes con mentalidad.

"El Headhunter no debe limitarse a actuar solo como proveedor de candidatos, sino como un consultor capaz de analizar la mentalidad de la organización, detectar sus sesgos y ayudarle a definir qué tipo de liderazgo necesita realmente. El valor diferencial no está solo en encontrar talento fuera, sino en tener el coraje de mirar hacia dentro y asumir una responsabilidad total”, señala Nuria Garrido, CEO de la firma.

Para Garrido, la excelencia en la selección exige una madurez superior a lo técnico: "Un proceso de selección sólido es aquel que prioriza la solidez del carácter y la aptitud emocional por encima del CV tradicional. Para detectar el carácter, hace falta carácter; no es posible evaluar la madurez de un líder si el evaluador no ha superado, primero, sus propias inseguridades y creencias limitantes".

Así, HumanHorizon Partners da un paso más en su objetivo de construir una firma de búsqueda directa más humana, más estratégica y, sobre todo, más real.

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