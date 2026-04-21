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La Feria de Formación Profesional 2026 llega a España para ayudarte a elegir tu futuro

Madrid, Barcelona y Valencia acogen los días 25 y 26 de abril una nueva edición de La Red Dual, el gran encuentro de Formación Profesional donde estudiantes y familias podrán comparar centros, conocer salidas laborales y resolver todas sus dudas en un solo espacio.

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Feria Formación PersonalZona FP

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Beatriz García
Publicado:

Elegir qué estudiar no siempre es fácil, y menos cuando se trata de Formación Profesional. Cada año, miles de estudiantes y familias se enfrentan a la misma incertidumbre: qué ciclo elegir, qué centro es el más adecuado o qué oportunidades laborales ofrece cada opción. Para dar respuesta a estas preguntas nace una nueva edición de La Red Dual, la Feria de Formación Profesional en España, que se celebrará los días 25 y 26 de abril de 2026.

Durante dos jornadas, este encuentro reunirá en un mismo espacio a centros educativos, empresas y profesionales del sector con el objetivo de facilitar una orientación clara, directa y basada en experiencias reales. Los asistentes podrán descubrir y comparar la oferta formativa disponible, hablar cara a cara con equipos docentes y resolver dudas al momento para tomar decisiones.

Uno de los grandes atractivos de la feria será la posibilidad de conocer las salidas laborales de cada ciclo formativo. En un contexto en el que no siempre resulta sencillo identificar qué titulaciones tienen más demanda o qué sectores están en crecimiento, La Red Dual permitirá a los visitantes hablar con profesionales en activo y entender mejor las oportunidades reales del mercado laboral.

Además, la feria abordará cuestiones clave como las diferencias entre la FP presencial y online, o los distintos modelos de formación dual, ayudando a los asistentes a identificar cuál encaja mejor con sus necesidades. También será una oportunidad para comparar centros de FP, conocer su metodología y resolver dudas específicas sobre cada uno de ellos.

Para quienes aún no tienen claro su camino, el evento ofrecerá charlas, talleres y actividades prácticas que permitirán acercarse al día a día de distintas profesiones. Escuchar la experiencia de quienes ya trabajan en el sector se convierte así en una herramienta fundamental para tomar decisiones más informadas.

Madrid, Barcelona y Valencia acogerán esta feria

La Red Dual 2026 se celebrará en tres grandes ciudades: Madrid, Barcelona y Valencia. Cada sede contará con una programación adaptada, con talleres, demostraciones y la participación de una amplia red de centros y empresas. El objetivo es acercar la Formación Profesional a los estudiantes de todo el país y facilitar el acceso a la información.

Además de ser un espacio para futuros estudiantes, la feria también se presenta como un punto de encuentro para centros educativos y empresas que apuestan por la FP. A través de este evento, podrán dar a conocer su oferta formativa, establecer contactos y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Con una propuesta centrada en la orientación real y el contacto directo con el mundo profesional, La Red Dual 2026 se consolida como una cita imprescindible para quienes buscan elegir su futuro con mayor seguridad.

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