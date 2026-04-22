Cómo pedir un justificante a Renfe para el trabajo por un retraso de los trenes de Cercanías

Según el Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público de Madrid (CITRAM), en 2025, la red de Cercanías de Madrid acumuló 1.521 incidencias, lo que equivale a cuatro averías de media al día.

Estas incidencias repercutieron en las previsiones de muchos viajeros que no llegaron a la hora requerida a sus destinos.

Conocer cómo pedir un justificante a Renfe por un retraso en Cercanías y dónde solicitarlo tanto de forma presencial como online puede ser útil en caso de que nos encontremos en esa situación y debamos presentar un justificante en nuestro lugar de trabajo o centro de enseñanza.

¿En qué casos se debe pedir un justificante de retraso de Renfe?

Independientemente de si tienes un billete para AVE, Larga Distancia, Media Distancia o Cercanías, siempre que un tren sufra un retraso, cancelación o incidencia que afecte el horario previsto, puedes solicitar un justificante para alegar una impuntualidad laboral o académica.

Por lo que si tu transporte se retrasa tienes derecho a recibir un documento oficial por escrito que acredite oficialmente el tiempo perdido y la incidencia ocurrida.

Dónde y cómo solicitar un justificante de retraso de Renfe

Para solicitar un justificante de retraso de Renfe tienes dos opciones:

Acercarte a taquillas o puntos de atención al cliente de la estación .

. Descargar un pdf desde la web oficial de Renfe.

En la estación debes dirigirte al personal que esté presente y pedir un justificante de retrasos. Para ello tienes que presentar un título válido de transporte. Es decir, con que presentes el billete de tren podrán realizarte un justificante a tu nombre con fecha y hora para poder presentarlo donde sea necesario.

En el caso de la web, Renfe ha habilitado una página para solicitar justificantes para incidencias registradas en los viajes de Cercanías Madrid. En esa dirección encontrarás justificantes en pdf para trenes concretos de los últimos 7 días que han tenido problemas para cumplir su horario. Basta con hacer clic en el tren de Cercanías que nos ha afectado y la web ya redirige directamente al documento que sirve de justificación de retraso.

La web de Rodalies Catalunya también sigue el mismo proceso. En ella podrás descargar los pdf que sirven como justificación de retrasos de trenes concretos en la última semana. El resto de trenes núcleo de Cercanías (Asturias, Bilbao, Cádiz, Cantabria, Cartagena, Ferrol, León, Málaga, Murcia, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza) debe hacerse en la estación o gestionarse a través del teléfono de Atención al Cliente de Renfe.

¿Cómo afectan a tus derechos laborales los retrasos en el Cercanías?

Llegar tarde al trabajo por un fallo en Cercanías es una causa justificada de impuntualidad, siempre que puedas presentar un documento oficial que lo acredite. Según criterio laboral consolidado, si el retraso es puntual y está respaldado por un justificante de la empresa de transportes, tu empleador no puede sancionarte ni considerarlo falta disciplinaria.

Sin embargo, el justificante de retraso no te exime de recuperar el tiempo no trabajado: tu empresa sí puede pedirte que lo compenses. eso sí, en caso de que los retrasos se vuelvan frecuentes sin presentar documentación acreditativa, el empleador podría aplicar medidas progresivas, desde una amonestación hasta, en casos extremos, el despido.

Tanto si viajas a diario en Cercanías, como si has sufrido una incidencia puntual, tener un documento oficial puede ayudarte a justificar retrasos laborales o académicos y evitar problemas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.