España tiene reservas de petróleo para 92 días más

Europa está viviendo algo más que un cambio económico: está redefiniendo su identidad en un contexto global marcado por la inseguridad.

En el corazón de esta transformación se encuentra Alemania, un país que durante décadas simbolizó la potencia industrial civil y exportadora, y que ahora se reinventa como motor de la producción militar europea. El detonante es claro: la guerra en Ucrania y las dudas sobre el compromiso futuro de Estados Unidos con la seguridad europea han encendido todas las alarmas. También ante la incertidumbre energética: la guerra de Irán ha provocado que Europa esté ahora mismo en el nivel más bajo de los últimos 5 años, a solo 30% de media. Lo ideal sería llegar al verano con un 50-60%.

En Berlín, la respuesta ha sido contundente: inversiones masivas en defensa y un giro estratégico que afecta incluso al tejido empresarial. Empresas acostumbradas a fabricar coches o maquinaria industrial están adaptando sus líneas para producir equipamiento militar, en un proceso que mezcla urgencia, oportunidad y debate social.

Este cambio no está exento de contradicciones. Alemania, con una historia marcada por los estragos de la guerra, avanza ahora hacia un papel protagonista en la industria armamentística. Para algunos, es una evolución necesaria en un mundo más peligroso; para otros, plantea preguntas incómodas sobre el rumbo del país y de Europa. En materia energética, Alemania tiene previsto convocar al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis.

Inseguridad militar y energética

Mientras, desde la Comisión Europea, aseguran que de momento no hay escasez pero cuando un periodista ha preguntado si puede reservar un vuelo para venir a España en verano, han reído y le han contestado: "Esa es una decisión que tienes que tomar tú, no te puedo aconsejar sobre dónde ir en verano". Por su parte, Países Bajos ha puesto en marcha la primera fase de su plan de emergencia y ya ha anunciado un paquete de ayudas de casi 2.000 millones de euros.

Francia pisa el acelerador en la producción de munición, cazas y artillería, al tiempo que defiende una “preferencia europea” que reduzca la dependencia de aliados externos. El Reino Unido también refuerza su músculo militar, mientras países como Dinamarca y Bélgica colaboran en proyectos conjuntos que buscan ganar escala y eficiencia.

Suecia y otros países nórdicos se centran en tecnología avanzada y sistemas especializados, consolidando su reputación como líderes en innovación militar. Italia, con empresas como Leonardo, aporta capacidad industrial y experiencia a este nuevo impulso colectivo. Más allá de las fábricas, el movimiento también se juega en el terreno político. Líderes como Emmanuel Macron y Donald Tusk se reúnen en la ciudad polaca de Gdansk con una idea en mente: construir una Europa más fuerte, más autónoma y menos vulnerable frente a potencias como Rusia o incluso Estados Unidos.

El resultado es una Europa que se rearma, sí, pero también una Europa que se cuestiona. Porque detrás de cada nueva fábrica o contrato millonario hay una pregunta que no desaparece: ¿hasta qué punto el camino de la guerra es inevitable?

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