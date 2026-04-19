Se reanuda la alta velocidad Madrid–Barcelona, tras un arrollamiento en Alcalá de Henares

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona se ha visto interrumpida este domingo, tras un grave incidente ocurrido en la estación de Alcalá de Henares AV. Afortunadamente, tras más de una hora de pausa, Renfe ha autorizado la reanudación de la circulación por ambas vías en Alcalá de Henares, y los trenes de alta velocidad han comenzado a recuperar su frecuencia "progresivamente", según ha comunicado en su perfil de X.

Según ha informado Renfe a través de sus redes sociales, el corte del servicio se debe a "un arrollamiento registrado" en un punto de paso no autorizado. Este suceso ha obligado a detener la circulación de trenes, en uno de los principales corredores de alta velocidad del país, durante una hora.

Como consecuencia, no se estaban produciendo salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta de Atocha y Zaragoza-Delicias, lo que ha generando importantes retrasos y afectaciones a numerosos viajeros.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de la persona implicada. Las autoridades ferroviarias trabajan en la gestión de la incidencia, y recomiendan a los pasajeros consultar los canales oficiales para obtener información actualizada sobre sus trayectos.

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