Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Morante

El apoderado de Morante de la Puebla explica los detalles de la cornada que le perforó el recto: "Tardará en curarse"

Pedro Marqués avanza cómo ha pasado la noche el diestro tras la cornada "muy grave" que le perforó el recto.

El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla

Morante | EFE

Publicidad

Era el cuarto toro para Morante. Clandestino, de la ganadería de Hermanos García Jiménez, manchó la tarde del torero sevillano que regresaba a la plaza de La Maestranza para cumplir su tercer festejo de la Feria de Abril.

El bravo de 512 kilos se lo llevó por delante sin obedecer al capote, alcanzándolo por detrás. Morante quedó tendido en el ruedo ante los miles de asistentes, tocándose el glúteo sin poder levantarse. La cuadrilla lo sacó y lo llevó a la enfermería que abandonó horas después para ser trasladado al hospital Viamed Santa Ángela.

Aunque la evolución de la herida es favorable, los médicos piden prudencia. Pedro Marqués, su apoderado, ha contado en la puerta del centro hospitalario que "es algo que va a tardar en curarse". El animal le provocó una herida "en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal con perforación den la cara posterior del recto de 1'5 centímetros", explicaba el parte médico.

Se trata de "una zona delicada, la anal, del esfinter recta", dice Marqués, que ha avanzado como el diestro ha pasado la noche: "Ha dormido poco, le molestaba mucho, le costaba darse la vuelta en la cama".

"Muy esperanzados"

A pesar de ello, las declaraciones del apoderado eran optimistas porque aunque "está dolorido, con las molestias propias de este tipo de lesiones", asegura que el torero "está muy animado", recoge 'ABC': "Lo que más me sorprende de José Antonio es cómo afronta las cornadas, así que estamos muy esperanzados y deseando que haya una mejoría rápida para volver a verlo en los ruedos".

Además, confiesa que pasó mucho miedo al pensar que se iba a desangrar. Se quedó con la espinita de no poder acabar la faena en la plaza de La Maestranza, en su lugar lo hizo Borja Jiménez, segundo espada del cartel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Imputados tres funcionarios de Costas por seis delitos de homicidio tras el derrumbe de la pasarela de Santander

Pasarela Santander

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en Cabrera (Mallorca)

Largas colas para la regularización de migrantes

Largas colas y quejas en las oficinas para conseguir la regularización: "Dos o tres días a la intemperie"

Pasarela Santander

Imputados tres funcionarios de Costas por seis delitos de homicidio tras el derrumbe de la pasarela de Santander

El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla
Morante

El apoderado de Morante de la Puebla explica los detalles de la cornada que le perforó el recto: "Tardará en curarse"

La pastelera enfrentándose al ladrón
Intento de robo

VÍDEO: Una empleada de una pastelería se enfrenta a un ladrón y evita que robe la caja

Concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades
Huelga

CCOO convoca una huelga en educación infantil para mejorar salarios el 7 de mayo

El paro estatal del 7 de mayo busca cambios laborales en el ciclo de 0 a 3 años.

Feria de Abril de Sevilla
Feria de Abril

Un menor detenido por el apuñalamiento a un hombre de 32 años en la primera noche de la Feria de Abril de Sevilla

Según el balance municipal, al margen del apuñalamiento, la feria de 2026 se ha iniciado "con normalidad y sin incidencias destacadas".

La miel adulterada con un medicamento sexual

Investigan en Barcelona a un hombre por vender miel adulterada con un medicamento sexual

Incendio en el el barrio de El Toscal, en Los Realejos

Muere otro de los heridos del incendio en un edificio de Tenerife: son ya cuatro las personas fallecidas

Óscar Vázquez, bombero Diputación de Toledo

El bombero Óscar Vázquez, tras el rescate del niño que cayó al pozo en Toledo: "El niño estaba consciente, pero asustado"

Publicidad