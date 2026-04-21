El apoderado de Morante de la Puebla explica los detalles de la cornada que le perforó el recto: "Tardará en curarse"

Era el cuarto toro para Morante. Clandestino, de la ganadería de Hermanos García Jiménez, manchó la tarde del torero sevillano que regresaba a la plaza de La Maestranza para cumplir su tercer festejo de la Feria de Abril.

El bravo de 512 kilos se lo llevó por delante sin obedecer al capote, alcanzándolo por detrás. Morante quedó tendido en el ruedo ante los miles de asistentes, tocándose el glúteo sin poder levantarse. La cuadrilla lo sacó y lo llevó a la enfermería que abandonó horas después para ser trasladado al hospital Viamed Santa Ángela.

Aunque la evolución de la herida es favorable, los médicos piden prudencia. Pedro Marqués, su apoderado, ha contado en la puerta del centro hospitalario que "es algo que va a tardar en curarse". El animal le provocó una herida "en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal con perforación den la cara posterior del recto de 1'5 centímetros", explicaba el parte médico.

Se trata de "una zona delicada, la anal, del esfinter recta", dice Marqués, que ha avanzado como el diestro ha pasado la noche: "Ha dormido poco, le molestaba mucho, le costaba darse la vuelta en la cama".

"Muy esperanzados"

A pesar de ello, las declaraciones del apoderado eran optimistas porque aunque "está dolorido, con las molestias propias de este tipo de lesiones", asegura que el torero "está muy animado", recoge 'ABC': "Lo que más me sorprende de José Antonio es cómo afronta las cornadas, así que estamos muy esperanzados y deseando que haya una mejoría rápida para volver a verlo en los ruedos".

Además, confiesa que pasó mucho miedo al pensar que se iba a desangrar. Se quedó con la espinita de no poder acabar la faena en la plaza de La Maestranza, en su lugar lo hizo Borja Jiménez, segundo espada del cartel.

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