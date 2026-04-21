Atresmedia suma un mes más como el grupo audiovisual líder en el consumo digital

ATRESMEDIA refuerza en marzo su posición como referente del consumo digital en España, manteniéndose como el grupo audiovisual líder también en internet.

Según los últimos datos de Comscore, la compañía encadena una trayectoria ininterrumpida de liderazgo desde abril de 2016 y vuelve a situarse al frente de las audiencias online. Crece respecto a febrero y supera los 22 millones de visitantes únicos (+2%).

Esta cifra le permite ampliar de nuevo la distancia con su principal competidor, al que aventaja en un +98%, lo que se traduce en más de 10,9 millones de usuarios únicos de diferencia. Además, en el ranking de sites más visitados en España, Atresmedia consolida en marzo la 9ª posición.

Atresplayer, en lo más alto

A este dominio como grupo se suma, un mes más, el liderazgo de Atresplayer entre las plataformas. El servicio de streaming de Atresmedia logra en marzo más de 2,5 millones de visitantes únicos, lo que le permite mantenerse en la primera posición y superar con holgura a sus competidores.

Es el resultado de una estrategia centrada en la calidad, la innovación y la diversidad de contenidos, con incorporaciones constantes a un catálogo que abarca entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales, consolidándola como la plataforma de referencia en español.

Durante marzo, Atresplayer ha seguido alimentando esa oferta con estrenos como la segunda temporada de ‘Entre Tierras’, el drama protagonizado por Megan Montaner, acompañada por Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor e Itziar Miranda, entre otros.

También se han estrenado nuevos capítulos de la comedia surrealista ‘Rafaela y su loco mundo’, de estética pop y referencias chanantes, y de ‘Padre no hay más que uno, la serie’, una sitcom marcada por el caos familiar, las situaciones disparatadas y momentos entrañables.

Antena 3 y laSexta también crecen

En el apartado de webs de televisión, Antena 3 colidera el top de canales al conseguir 7,8 millones de visitantes únicos y crece un +11% en la comparativa interanual. Con este resultado, antena3.com mantiene una ventaja sobre su inmediato competidor de un +29%.

Sobresaliente seguimiento para Antena 3 Noticias, que encadenan 75 meses de liderazgo absoluto y teniendo las ediciones más vistas de la televisión. También ‘Espejo Público’ continúa con su buena tendencia gracias a las entrevistas en este mes, entre ellas la de Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez-Feijóo o Juan Manuel Moreno.

Por su parte, laSexta.com se sitúa en marzo en lo más alto con 8,4 millones de visitantes únicos, en pleno 20º aniversario de la cadena. Crece un +11% respecto a febrero y un +13% frente al mismo mes del año anterior gracias al seguimiento de la actualidad en ‘Al Rojo Vivo’, 'laSexta Noticias', ‘Más Vale Tarde’, ‘laSexta Clave’, ‘laSexta Xplica’ y ‘El Objetivo’

En cuanto a las radios del grupo, ondacero.es finaliza el mes con más de 3,5 millones de visitantes únicos, lo que supone un +8% respecto a marzo de 2025; y Europa FM, también en ascenso, logra una media de 700.000 visitantes únicos.