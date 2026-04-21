El enésimo plan de vivienda de Sánchez tras años de promesas y anuncios

El Gobierno lleva años prometiendo solucionar el problema de la vivienda. El presidente Pedro Sánchez anunció en octubre de 2021 la primera ley de vivienda con un objetivo claro: "Vamos a aprobar la primera ley de la historia de la democracia". El propósito era contener los precios, especialmente para los jóvenes.

A día de hoy, ese objetivo no se ha conseguido. Y eso que se han sucedido más de 20 anuncios. El primero llegó en 2021, con el anteproyecto de ley y la promesa de construir 100.000 viviendas públicas. Un año después se anunció una ayuda de 250 euros al mes para jóvenes, y en 2023 se aprobaron medidas fiscales y de control del alquiler.

Las últimas iniciativas pasan por la creación de una empresa pública de vivienda y nuevos planes de construcción. En total, se han prometido ya cerca de 200.000 viviendas, aunque solo una pequeña parte se ha materializado realmente.

En enero de 2026, el presidente volvió a insistir en que "no hay soluciones mágicas", al anunciar nuevas promociones como la operación Campamento, que llevaba más de 40 años paralizada, con la que se pretende conseguir 12.000 viviendas sociales. Sin embargo, sobre el terreno, los avances son lentos.

Desde 2021, los anuncios se acumulan: 183.000 viviendas públicas, 50.000 de Sareb, 43.000 en construcción o 20.000 a precio asequible. También Sánchez prometió 15.000 viviendas industrializadas al año y la movilización de 23.000 millones de euros en inversión pública y privada.

Los expertos cuestionan la efectividad de las políticas de vivienda del Gobierno

Pero los expertos cuestionan la efectividad de estas medidas. "Yo, de 2.000 viviendas, cero con intervención pública de ayuda o protección, cero", cuenta Jaime Gil, CEO de JJ Grupo Inmobiliario en Valencia. Creen que si no se construye más, no se va a solucionar el problema.

Para Ferran Font, director de estudios de Pisos.com, "el problema de la vivienda en España no es hacer planes, sino aplicarlos".

El diagnóstico es claro. "Las medidas son muy insuficientes. Es un drama. Cada vez que saco una propiedad a la venta hay varios compradores que pujan", asegura Gil.

Alertan: faltan viviendas y las medidas son insuficientes

Coinciden en que el origen del problema es la falta de oferta y el aumento de la demanda y la creación de hogares. "En los últimos 15 años se ha construido muy poco. Faltan 800.000 viviendas, según el Banco de España", añade Font.

El resultado es evidente: los precios siguen subiendo y la oferta continúa siendo insuficiente.

A la vista está que la vivienda es el problema número uno de nuestro país. Ahora el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Moncloa promete una inversión de 7000 millones de euros, el triple que en el plan anterior y el blindaje de las viviendas protegidas.

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