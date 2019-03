Fidalgo: "Es extraño que no haya nada anotado de las reuniones entre sindicatos y patronal"

José María Fidalgo dio sus impresiones en la tertulia de Herrera en la Onda sobre la inminente reforma de la negociación colectiva.



Para el ex secretario general del de Comisiones Obreras, lo más extraño de esta serie fallida de reuniones entre sindicatos y patronal es la falta de documentos. "He estado en muchas negociaciones colectivas y lo que más me ha sorprendido es que no se haya anotado nada", declaró Fidalgo.



Así, declaró que "el borrador se corresponde con conversaciones no escritas" de las reuniones, aunque anticipó como resumen del texto que el Gobierno piensa aprobar a través de un decreto que "nunca llueve a gusto de todos".