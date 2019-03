Los farmacéuticos celebran el fin del papeleo y los conflictos por el euro por receta

La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria aplaude la decisión del[[LINK:INTERNO|||20130129-NEW-00004-false||| Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la tasa de un euro]] por receta de la Comunidad de Madrid, y recuerda que esta tasa ha sido motivo de "queja" entre los usuarios que lo entendía como un impuesto a la enfermedad.

"Al principio la medida no se entendía muy bien, ha costado bastante tiempo hacer entender a la población que se trataba de una tasa que no se generaba en la farmacia, sino que nosotros éramos [[LINK:INTERNO|||20130111-NEW-00003-false|||unos recaudadores del impuesto]]; la gente se quejaba mucho porque no terminaba de entender que se grave por estar enfermo", ha señalado su vicepresidenta, Ana Molinero.

Y es que las dificultades en las farmacias se habían multiplicado desde la instauración del nuevo impuesto. Muchos usuarios se negaban a pagar y también a rellenar el impreso obligatorio, lo que comprometía a los dependientes.

"Ha habido gente que no se ha querido llevar medicación por no pagar"

Muchas personas mayores no se oponían a completar el documento pero no sabían cómo hacerlo y necesitaban ayuda, lo que provocaba una acumulación de clientes en los establecimientos.

"Ha habido gente que no se ha querido llevar medicación por no pagar, sobre todo al inicio de la medida, y esto a la larga puede crear un problema de salud", aunque, teniendo en cuenta que la medida entró en vigor el pasado 1 de enero, "el impacto ha sido pequeño en la salud de la población".

Los dueños de las farmacias situadas en las localidades límitrofes de la Comunidad de Madrid también respiran aliviados. En los últimos meses, muchos de sus clientes habituales habían optado por comprar sus medicinas en el primer pueblo de la comunidad más próxima.

Era el caso de [[LINK:INTERNO|||20130110-NEW-00023-false|||un grupo de jubilados que residían en Meco ]]pero decidieron viajar al pueblo de Azuqueca de Henares, perteneciente a Guadalajara, para ahorrarse ese sobrecoste. Este 'éxodo' de compradores habían provocado que los ingresos descendieran notablemente.