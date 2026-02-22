Un exdirectivo que ganaba más de 100.000 euros anuales denuncia al SEPE para cobrar más paro: recibe 4.500 al mes

Un extrabajador con un salario superior a los 100.000 euros anuales, ha llevado a los tribunales al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al considerar que la prestación por desempleo que se le concedió no reflejaba adecuadamente sus elevadas cotizaciones. Sin embargo, la Justicia ha terminado respaldando el cálculo realizado por la administración.

El exdirectivo cobraba 4.500 euros mensuales

El afectado, que había ocupado un puesto directivo y percibía 103.791 euros brutos al año, pasó a cobrar una prestación contributiva basada en una base reguladora diaria de 148,92 euros, lo que se traduce en 4.500 euros mensuales durante el periodo máximo de dos años. Para el demandante, esa cantidad resultaba desproporcionada en relación con su salario previo, así que decidió demandar al SEPE.

En su reclamación, el trabajador alegó que el SEPE "no había tenido en cuenta correctamente determinados conceptos salariales", ni el tratamiento de las vacaciones no disfrutadas a la hora de fijar la base reguladora. Por ese motivo, solicitó una revisión al alza de la cuantía reconocida.

El juzgado desestimó la demanda

No obstante, el Juzgado de lo Social de Donostia-San Sebastián, desestimó la demanda, concluyendo que el organismo público había aplicado correctamente la normativa vigente. Posteriormente, el extrabajador ha intentado recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero su recurso ha sido inadmitido sin entrar en el fondo del asunto.

La razón fue estrictamente técnica: la diferencia económica reclamada no alcanzaba los 3.000 euros, el mínimo legal exigido para poder acceder a esa vía de recurso. De este modo, la prestación ha quedado confirmada y el procedimiento se ha cerrado definitivamente.

¿Cómo calcular cuánto vas a cobrar de paro?

Calcular la cuantía de la prestación por desempleo es un proceso sencillo, si se conocen los datos clave. Según explica el SEPE, el importe del paro que vas a recibir se obtiene a partir de la base reguladora, que es la medida de las bases de cotización por contingencias profesionales de los últimos 180 días trabajados.

Una vez calculada esa base, se aplican dos porcentajes: en los primeros 180 días cobrarás el 70% de tu base reguladora; mientras que a partir del día 181, recibirás el 60% hasta que finalice el derecho al paro.

El paro sube en enero en 30.392 personas

El paro subió en enero en 30.392 personas con respecto a diciembre; sin embargo, en tasa interanual el número de desempleados bajó un 6,17%. En total, a finales de enero el desempleo total se situó en 2.439.062 personas.

Por sectores económicos, la construcción fue el sector con un mayor descenso registrando un 2,13% menos, le sigue industria con un 0,01% menos. La nota negativa de estas cifras la pone el desempleo femenino que subió un 1,75%, 25.284 mujeres con relación a diciembre. En total, el paro femenino se situó al cierre del primer mes de 2026, en 1.469.283 desempleadas.

