Los ladrones de cobre no dan tregua ante el caos ferroviario: "Es un escenario ideal, sin servicio de tren y con líneas interrumpidas"

Los ladrones de cobre han hecho su "particular agosto" estos días de caos ferroviario. Muchas vías estaban desiertas, sin servicio, y algunas estaciones vacías. Una combinación perfecta para estos cacos, según nos explica Toni Castejón, portavoz del Sindicato de Mossos Fepol: "Saben que muchos días no pasaban trenes y que no había servicio, así no tenían que estar pendientes de si venía o no un convoy".

Delincuentes que no dan tregua

Los ladrones de cobre no han parado de actuar. Así lo corroboran los últimos datos de ADIF, que marcan robos en las últimas semanas en la estación de Parets del Vallés, Girona, o en Torredembarra, donde los ladrones aprovecharon que no había actividad en unas obras para colarse y robar.

De hecho, estos ladrones conocen a la perfección todo el trazado ferroviario y los puntos de acceso donde es más fácil colarse. También los llamados "puntos ciegos" donde no hay cámaras de videovigilancia.

Intentan vender cobre de origen ilegal

"Son rápidos, van en furgonetas. Saben dónde tienen que cortar y dónde venderlo", nos comenta Castejón. Muchos intentan colocar la mercancía robada en chatarrerías.

Los Mossos mantienen un exhaustivo control semanal en esas instalaciones donde todo debe quedar registrado para que no entre cobre de origen ilegal. Allí inspeccionan entre toneladas de materiales.

Castejón añade: "Es un negocio muy rentable, saben dónde fundirlo. Al final hay mafias que están detrás". Nos cuenta que el cobre "es un producto jugoso para los ladrones" y añade "que los delincuentes lo trocean, lo funden, es difícilmente rastreable y además, se recicla sin perder propiedades".

¿Por qué las infraestructuras ferroviarias?

El sistema ferroviario es un caramelo para estos delincuentes. Hay cobre en catenarias, sistemas de señalización y saben cómo entrar. Un pequeño robo puede afectar a miles de usuarios y generar un efecto dominó de retrasos y cancelaciones en el resto de líneas.

